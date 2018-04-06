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Политика
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Британия в ООН: Допустить РФ к расследованию дела Скрипаля, это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти

Британия в ООН: Допустить РФ к расследованию дела Скрипаля, это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти (4 новости)

«ТСН.ua предлагает пять главных событий ночи»

Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттре на заседании Совета Безопасности ООН, передает Depo.ua со ссылкой на " Укринформ ". "В свете того, что Соединенное Королевство поделилось с нами фактами, мы разделяем оценку Великобритании, что нет другого разумного объяснения, кроме как ответственность России", - заявил высокопоставленный французский дипломат. Он также выразил недоумение Франции, что Россия отказалась отвечать на закономерные вопросы Британии, несмотря на постоянные декларации Москвы о преимуществах сотрудничества. "Мы призываем Россию помочь пролить свет на ответственность за это ужасное нападение в Солсбери. Мы призываем также заявить для ОЗХО о своих программах, которые не были заявлены Россией ранее",- подчеркнул Делаттре. Он добавил, что появление на Ближнем Востоке, в Азии, а теперь в Европе химического оружия – это то, с чем не может мириться международное сообщество. "Мы все вместе запретили применение этого оружия, и теперь это табу нарушено", - сказал дипломат. Он призвал укрепить подходы международного сообщества к запрету применения химического оружия в мире.

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