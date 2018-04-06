Британия в ООН: Допустить РФ к расследованию дела Скрипаля, это как если бы Скотленд-Ярд пригласил профессора Мориарти

Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттре на заседании Совета Безопасности ООН, передает Depo.ua со ссылкой на " Укринформ ". "В свете того, что Соединенное Королевство поделилось с нами фактами, мы разделяем оценку Великобритании, что нет другого разумного объяснения, кроме как ответственность России", - заявил высокопоставленный французский дипломат. Он также выразил недоумение Франции, что Россия отказалась отвечать на закономерные вопросы Британии, несмотря на постоянные декларации Москвы о преимуществах сотрудничества. "Мы призываем Россию помочь пролить свет на ответственность за это ужасное нападение в Солсбери. Мы призываем также заявить для ОЗХО о своих программах, которые не были заявлены Россией ранее",- подчеркнул Делаттре. Он добавил, что появление на Ближнем Востоке, в Азии, а теперь в Европе химического оружия – это то, с чем не может мириться международное сообщество. "Мы все вместе запретили применение этого оружия, и теперь это табу нарушено", - сказал дипломат. Он призвал укрепить подходы международного сообщества к запрету применения химического оружия в мире.