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Мир
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 10:51
Британские спецслужбы получили важные доказательства о причастности России к отравлению Скрипаля – Times

Британские спецслужбы получили важные доказательства о причастности России к отравлению Скрипаля – Times (18 новостей)

«Россия якобы тестировала «Новичок», чтобы выяснить, можно ли с его помощью осуществить убийство»

Британские спецслужбы с высокой долей вероятности выявили секретную русскую лабораторию, в которой было создано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Об этом пишет The Times, передает Лента.ру. По информации источников издания в силовых структурах, производителя «Новичка» удалось вычислить ...

Обновлено в 10:40 Британские силовики нашли место, в котором был изготовлен нервно-паралитический яд, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Обновлено в 10:51 Британские спецслужбы считают, что смогли вычислить место расположения секретной российской лаборатории, где было изготовлено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Британские спецслужбы получили важные доказательства о причастности России к отравлению Скрипаля – Times»
Фото Дело Скрипаля: британские спецслужбы узнали о российской секретной лаборатории по производству "Новичка"
Фото Спецслужбы Британии считают, что нашли российскую секретную лабораторию, где произвели "Новичок", которым отравили Скрипаля - The Times
Фото Дело Скрипаля: Великобритания нашла место изготовления "Новичка"
Фото Британские спецслужбы определили место производства «Новичка», отравившего Скрипаля
Фото Спецслужбы Британии считают, что нашли российскую секретную лабораторию, где произвели "Новичок", - СМИ
Фото Отравление Скрипаля: стало известно место изготовления яда "Новичок"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  05.04.18, 08:13 Россия якобы тестировала «Новичок», чтобы выяснить, можно ли с его помощью осуществить убийство.
Европейская правда Европейская правда  ·  05.04.18, 08:34 Британские спецслужбы считают, что смогли вычислить место расположения секретной российской лаборатории, где была изготовлена нервно-паралитическое вещество "Новичок", которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей.
Апостроф Апостроф  ·  05.04.18, 08:49 Спецслужбы Британии считают, что они установили местонахождение секретной российской лаборатории, которая изготовила нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым был отравлен экс-разведчик ГРУ Сергей…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  05.04.18, 09:07 Спецслужбы Британии считают, что они установили местонахождение секретной российской лаборатории, которая изготовила нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым был отравлен экс-разведчик ГРУ Сергей…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 09:15 Британские спецслужбы считают, что установили место, где в России был произведено вещество, которым в Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Гордон Гордон  ·  05.04.18, 09:16 Специалистам удалось установить источник вещества, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, в дни после покушения с помощью "научного анализа и данных разведки", пишет британская газета…
РБК Украина РБК Украина  ·  05.04.18, 09:38 Спецслужбы Великобритании смогли вычислить место расположения секретной российской лаборатории, где было изготовлено нервно-паралитическое вещество "Новичок", которой отравили бывшего российского разведчика…
Голос.UA Голос.UA  ·  05.04.18, 09:44 Службы безопасности Британии считают, что смогли определить место нахождения секретной российской лаборатории, где было изготовлено нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего российского…
Facenews Facenews  ·  05.04.18, 09:45 По мнению британских спецслужб, газ "Новичок" испытывался в секретной российской лаборатории для возможных убийств. Они, однако, не гарантируют правильность своих выводов на сто процентов, сообщает газета…
Канал 112 Канал 112  ·  05.04.18, 09:49 Британские спецслужбы заявляют, что определили местонахождение "секретной российской лаборатории" где произвели смертоносное нервно-паралитическое вещество  "Новичок", которым отравили бывшего российского…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.04.18, 09:58 Еще до отравления бывшего российского шпиона Британия знала о существовании объекта, где был сделан яд "Новичок"
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  05.04.18, 10:07 Британские спецслужбы определили, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым в Солсбери были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь, было создано в российской лаборатории...
Экономические Известия Экономические Известия  ·  05.04.18, 10:12 Ранее эксперты британской военной лаборатории в Портон-Дауне заявили, что идентифицировали яд, которым были отравлены Скрипали, однако не установили источник его происхождения, поскольку это не входило…
Капитал Капитал  ·  05.04.18, 10:38 Британские спецслужбы считают, что смогли установить место, где было изготовлено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое применили в Солсбери. Об этом сообщает The Times…
ИС ИС  ·  05.04.18, 10:40 Британские силовики нашли место, в котором был изготовлен нервно-паралитический яд, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  05.04.18, 10:51 Британские спецслужбы считают, что смогли вычислить место расположения секретной российской лаборатории, где было изготовлено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей.
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