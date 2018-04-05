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Британские спецслужбы получили важные доказательства о причастности России к отравлению Скрипаля – Times (18 новостей) «Россия якобы тестировала «Новичок», чтобы выяснить, можно ли с его помощью осуществить убийство»

Британские спецслужбы с высокой долей вероятности выявили секретную русскую лабораторию, в которой было создано нервно-паралитическое вещество «Новичок». Об этом пишет The Times, передает Лента.ру. По информации источников издания в силовых структурах, производителя «Новичка» удалось вычислить ...

Обновлено в 10:40 Британские силовики нашли место, в котором был изготовлен нервно-паралитический яд, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Обновлено в 10:51 Британские спецслужбы считают, что смогли вычислить место расположения секретной российской лаборатории, где было изготовлено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей.