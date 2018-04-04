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Британские спецслужбы заинтересовались россиянином, прилетевшим в Лондон на одном самолете с Юлией Скрипаль, - Daily Mail (6 новостей) «Полиция проверяет причастность к отравлению россиянина, который прилетел в Лондон в одном самолете с Юлией Скрипаль и покинул Британию спустя…»

Россиянин, прибывший в Лондон вместе с дочерью бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлией, вызвал интерес спецслужб, покинув Британию спустя всего несколько часов после приезда, пишет Daily Mail.В Великобритании спецслужбы заинтересовались россиянином, прибывшим 3 марта в Лондон из Москвы на одном самолете с дочерью бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлией. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника издания, россиянин вызвал интерес спецслужб, покинув Британию спустя всего несколько часов после приезда.

Инсайдер рассказал газете, что мужчина находится в "оперативной разработке". Пока неясно, подозревают его в доставке вещества "Новичок" или в причастности к нападению каким-то другим образом.

4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

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22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.

После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.

Обновлено в 13:56 По словам собеседника издания, россиянин вызвал интерес спецслужб, покинув Британию спустя всего несколько часов после приезда.

Обновлено в 14:41