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Политика
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 10:46
· Депутат · Brexit · Великобритания · Twitter
Британский депутат уснул на дебатах в прямом эфире (Видео)

Британский депутат уснул на дебатах в прямом эфире (Видео) (8 новостей и 1 видео)

«Британский консерватор Десмонд Свэйн уснул во время дебатов о Brexit в прямом эфире»

Британский консерватор Десмонд Свэйн уснул во время дебатов о Brexit в прямом эфире.

Видео опубликовано в Twitter BBC Politics.

Как можно увидеть на записи, депутат спит под речь члена парламента Кена Кларка, представляющего доклад по Brexit. Под конец ролика Свэйн просыпается, улыбается и делает вид, что внимательно вслушивается в слова коллеги.

Ранее пресс-секретарь российского лидера уснул в прямом эфире. Чиновник задремал в первом ряду во время пресс-конференции Владимира Путина и президента Турции Рэджепа Эрдогана.

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.@DesmondSwayne MP just fell asleep in the House of Commons. pic.twitter.com/msqIBUbZCJ

— BBC Politics (@BBCPolitics) 16 января2018 г.

Обновлено в 10:08 Видео опубликовано в Twitter BBC Politics.

Обновлено в 10:46 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на телеканал Sky News . Свейн задремал во время доклада члена парламента Кена Кларка о Brexit. Когда он повысил голос, консерватор проснулся и сделал вид, что внимательно слушает выступление.

ФОТО К НОВОСТИ: «Британский депутат уснул на дебатах в прямом эфире (Видео)»
Фото Перетрудился, видать: депутат уснул в прямом эфире
Фото Депутат уснул в прямом эфире‍ на дебатах
Фото Британский депутат уснул на дебатах в прямом эфире (Видео)
Фото В Великобритании депутат уснул в прямом эфире‍ на дебатах (ВИДЕО)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  19.01.18, 08:05 Не смог усидеть на дебатах
Униан Униан  ·  19.01.18, 08:26 Видимо, дискуссия о том, выходить ли Британии из ЕС, была настолько "интересной", что консерватор уснул.
Телеграф Телеграф  ·  19.01.18, 08:59 Британский консерватор Десмонд Свэйн уснул во время дебатов о Brexit в прямом эфире.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  19.01.18, 09:17 Под конец политик проснулся и сделал вид, что внимательно слушал выступление коллеги.
Фокус Фокус  ·  19.01.18, 09:31 Британский депутат от Консервативной партии Десмонд Свэйн уснул во время дебатов о Brexit в прямом эфире. Видео опубликовано в Twitter BBC Politics. Депутат заснул во время выступления депутата Кена…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Европейская правда Европейская правда  ·  19.01.18, 09:56 Депутат от Консервативной партии Великобритании Десмонд Свейн заснул во время дебатов о Brexit, которые транслировались в прямом эфире.
Depo.ua Depo.ua  ·  19.01.18, 10:46 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на телеканал Sky News . Свейн задремал во время доклада члена парламента Кена Кларка о Brexit. Когда он повысил голос, консерватор проснулся и сделал вид, что внимательно…
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