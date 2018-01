Британский депутат уснул на дебатах в прямом эфире (Видео)

Британский консерватор Десмонд Свэйн уснул во время дебатов о Brexit в прямом эфире.

Видео опубликовано в Twitter BBC Politics.

Как можно увидеть на записи, депутат спит под речь члена парламента Кена Кларка, представляющего доклад по Brexit. Под конец ролика Свэйн просыпается, улыбается и делает вид, что внимательно вслушивается в слова коллеги.

Ранее пресс-секретарь российского лидера уснул в прямом эфире. Чиновник задремал в первом ряду во время пресс-конференции Владимира Путина и президента Турции Рэджепа Эрдогана.

.@DesmondSwayne MP just fell asleep in the House of Commons. pic.twitter.com/msqIBUbZCJ

— BBC Politics (@BBCPolitics) 16 января2018 г.

