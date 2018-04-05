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Политика
ForUm ForUm · · Обновлено в 18:44
Бубенчик прибыл в прокуратуру для получения нового подозрения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бубенчик прибыл в прокуратуру для получения нового подозрения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (19 новостей и 1 видео)

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Генеральная прокуратура объявила новое подозрение активисту Евромайдана Ивану Бубенчику. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Сегодня, 5 апреля 2018 года, в Департаменте специальных расследований ГПУ заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила подозреваемому Ивану Бубенчику в присутствии адвокатов об изменении ранее сообщенного подозрения», - написал он в Facebook.

Так, активисту сообщено о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Следовательно, с него Бубенчика снято подозрение по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просила суд его арестовать. Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

После этого генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

По версии следствия, Бубенчик начал стрелять по сотрудникам «Беркута» с целью «дестабилизации ситуации временного перемирия» между властями и лидерами оппозиции.

По данным СМИ, вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой. 

Ранее обвинение отозвало ходатайство о содержании под стражей Бубенчика.

Обновлено в 18:34 Так, заместитель генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила подозреваемому Ивану Бубенчику в присутствии адвокатов о замене ранее сообщенного подозрения.

Обновлено в 18:44 От старого оно отличается лишь исключением нескольких статей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Бубенчик прибыл в прокуратуру для получения нового подозрения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж»
Фото Бубенчик пришел в ГПУ для вручения нового подозрения
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Униан Униан  ·  05.04.18, 17:27 Бубенчик не считает себя виновным.
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Голос.UA Голос.UA  ·  05.04.18, 18:16 Генеральная прокуратура объявила новое подозрение активисту Евромайдана Ивану Бубенчику. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передают Українські…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.04.18, 18:16 В Департаменте специальных расследований ГПУ сообщили подозреваемому Ивану Бубенчику о замене ранее сообщенного подозрения. По данным ГПУ, отныне Иван Бубенчик подозревается в совершении преступлений,…
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Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 18:30 Ветерану АТО сменили подозрение
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.04.18, 18:34 Генеральная прокуратура Украины объявила о новом подозрении участнику Евромайдана Ивану Бубенчику. Об этом в четверг, 5 апреля, на своей странице в соцсти Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко. Так,…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  05.04.18, 18:44 От старого оно отличается лишь исключением нескольких статей.
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