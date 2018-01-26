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Будет хаос: в Британии сделали важное заявление о планах России (4 новости) «Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре и системы энергоснабжения, что мо»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон предупредил о планах России по разрушению британской инфраструктуры, что может привести к тысячам жертв.

Об этом он заявил в интервью Daily Telegraph, передает Укринформ со ссылкой на ВВС.

"Нанесение ущерба британской экономике, повреждение инфраструктуры страны повлечет тысячи и тысячи смертей, и фактически является элементом создания полного хаоса внутри страны", - подчеркнул глава британского МИД.

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По словам Уильямсона, Россия длительное время следит за системой энергоснабжения Великобритании, блокирование которой может вызвать абсолютный хаос в стране, приведя к тысячам жертв.

Россия же, по словам министра, изучает эти типы связей и будет готова принять меры, которые "любая другая нация сочла бы совершенно неприемлемыми".