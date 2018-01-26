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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 20:40
· Оружие · Военные
"Будет не только оружие" - Порошенко прокомментировал будущую помощь Украине от США

"Будет не только оружие" - Порошенко прокомментировал будущую помощь Украине от США (10 новостей)

«Информация о поставках в Украину оружия многое изменила»

После того, как стало известно о решении США поставлять оборонительное оружие в Украину, поведение боевиков на Донбассе изменилось. Об этом журналистам заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

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Обновлено в 20:05 ВСУ готовятся принимать на вооружение американских ПТРК.

К важной чиновнице ворвались люди с оружием, возможен арест
К важной чиновнице ворвались люди с оружием, возможен арест

Обновлено в 20:40 Именно по итогам этого визита он будет обладать информацией о поставках в Украину оборонительного вооружения из США, в том числе и легендарных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Будет не только оружие" - Порошенко прокомментировал будущую помощь Украине от США»
Фото Порошенко: Как только стало известно о поставках Украине оборонительного оружия, поведение российских военных на Донбассе кардинально изменилось
Фото Полторак: даты поставок Javelin Украине будут известны после визита в Вашингтон
Фото Полторак рассказал, когда станет известно о поставках "Джавелинов" в Украину
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Факты Факты  ·  26.01.18, 18:40 Информация о поставках в Украину оружия многое изменила
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.01.18, 18:44 Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что точные даты поставок американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Javelin" будут известны после его визита в США в начале февраля.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.01.18, 19:06 Президент Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон этапы поставок в Украину оборонительного оружия.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.01.18, 19:21 Президент Петр Порошенко обсудил с государственным секретарем США Рексом Тиллерсон этапы поставок в Украину оборонительного оружия
Апостроф Апостроф  ·  26.01.18, 20:04 Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже известны даты, когда США поставят оборонительное вооружение в Украину, но для общественности они разглашаться не будут.
Униан Униан  ·  26.01.18, 20:05 По словам министра обороны, он получит информацию после визита в Вашингтон.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.01.18, 20:05 ВСУ готовятся принимать на вооружение американских ПТРК.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.01.18, 20:40 Министр обороны Степан Полторак сказал, когда будут известны точные даты поставок оборонительного вооружения из США в Украину. В начале февраля министр обороны из Украины будет с официальным визитом в…
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