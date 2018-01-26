"Будет не только оружие" - Порошенко прокомментировал будущую помощь Украине от США (10 новостей) «Информация о поставках в Украину оружия многое изменила»

После того, как стало известно о решении США поставлять оборонительное оружие в Украину, поведение боевиков на Донбассе изменилось. Об этом журналистам заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

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Обновлено в 20:05 ВСУ готовятся принимать на вооружение американских ПТРК.

К важной чиновнице ворвались люди с оружием, возможен арест

Обновлено в 20:40 Именно по итогам этого визита он будет обладать информацией о поставках в Украину оборонительного вооружения из США, в том числе и легендарных противотанковых ракетных комплексов Javelin.