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Бутсой в лицо: Роналду получил кровавую травму во время матча

Бутсой в лицо: Роналду получил кровавую травму во время матча (3 новости)

«Во время футбольного матча между Мадридским Реалом и Депортиво произошел кровавый инцидент Во время игры на стадионе Сантьяго Бернабеу игрок…»

В воскресенье, 20 января, состоялись матчи 20-го тура чемпионата Испании.

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Politeka Politeka  ·  21.01.18, 20:38 Во время футбольного матча между Мадридским Реалом и Депортиво произошел кровавый инцидент Во время игры на стадионе Сантьяго Бернабеу игрок Реала Криштиану Роналду получил травму лица. Спортсмен получил…
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