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Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев · · Обновлено в 15:59
· Полиция · Город
Были грубые нарушения: стало известно, как прошла новогодняя ночь в зоне АТО

Были грубые нарушения: стало известно, как прошла новогодняя ночь в зоне АТО (12 новостей)

«Позиции украинских военных обстреляли 7 раз»

В полиции рассказали, как прошла новогодняя ночь в столице. По информации УНН, копы не зафиксировали грубых нарушений порядка во время праздничных мероприятий в центре города. - Полиция Киева позаботилась о вашей безопасности. Во время празднования Нового года грубых нарушений не зафиксировано, - написали в пресс-службе Нацполиции. СМОТРИ ЕЩЕ: Будь в курсе: какая погода ждет киевлян на этой неделе Полный текст выступления Петра Порошенко в новогоднюю ночь. Текст и видео

Обновлено в 15:55 Также правоохранители сообщают о многочисленных случаях травмирования пиротехникой.

Обновлено в 15:59 «Публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тыс. правоохранителей, из которых 9600 сотрудников полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии», - сообщил первый заместитель министра внутренних дел.

ФОТО К НОВОСТИ: «Были грубые нарушения: стало известно, как прошла новогодняя ночь в зоне АТО»
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Апостроф Апостроф  ·  01.01.18, 07:14 Российско-оккупационные войска за минувшие сутки неоднократно нарушали договоренности о новогоднем перемирии. Так, украинские военные зафиксировали 7 обстрелов со стороны противника.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  01.01.18, 09:26 Позиции украинских военных обстреляли 7 раз.
Обозреватель Обозреватель  ·  01.01.18, 10:33 Известный артист работал в новогоднюю ночь в Москве
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  01.01.18, 11:56 Приход Нового года отпраздновали и в зоне АТО. Бойцы даже накрыли праздничный стол. В меню - салат из шампиньонов, оливье, сельдь под шубой, салат с крабовыми палочками и мясная нарезка. Фото обнародовали…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  01.01.18, 13:28 Правоохранители ведут поиски неизвестного, сделавшего ложное сообщение о минировании ресторана во Львове в новогоднюю ночь.Неизвестный 31 декабря в 22.40 сообщил о минировании ресторана в центре Львова.…
Униан Униан  ·  01.01.18, 15:02 Публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тысяч правоохранителей.
Vgorode Харьков Vgorode Харьков  ·  01.01.18, 15:06 На Алексеевке в новогоднюю ночь горела многоэтажка. Как сообщили Vgorode в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области, вчера, 31 декабря, в 20:54 на номер "101" поступила информация о пожаре в 12-этажном…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  01.01.18, 15:21 В немецкой федеральной земле Бранденбург двое людей погибло от ран и ожогов, полученных во время новогодних фейерверков
Vgorode.ua Запорожье Vgorode.ua Запорожье  ·  01.01.18, 15:23 В Новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2018 года в Запорожье в Патрульную полицию поступило почти 220 вызовов.  В эти сутки в Запорожье произошли такие чрезвычайных ситуации: 5 ДТП, 37 драк, 20 случаев…
ТСН ТСН  ·  01.01.18, 15:55 Также правоохранители сообщают о многочисленных случаях травмирования пиротехникой.
ForUm ForUm  ·  01.01.18, 15:59 Праздничные мероприятия в ночь с 31 декабря на 1 января прошли в Украине без существенных нарушений публичной безопасности и порядка. Об этом сообщил заявил первый заместитель министра внутренних дел…
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