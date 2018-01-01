Были грубые нарушения: стало известно, как прошла новогодняя ночь в зоне АТО

В полиции рассказали, как прошла новогодняя ночь в столице. По информации УНН, копы не зафиксировали грубых нарушений порядка во время праздничных мероприятий в центре города. - Полиция Киева позаботилась о вашей безопасности. Во время празднования Нового года грубых нарушений не зафиксировано, - написали в пресс-службе Нацполиции. СМОТРИ ЕЩЕ: Будь в курсе: какая погода ждет киевлян на этой неделе Полный текст выступления Петра Порошенко в новогоднюю ночь. Текст и видео

Обновлено в 15:55 Также правоохранители сообщают о многочисленных случаях травмирования пиротехникой.

Обновлено в 15:59 «Публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тыс. правоохранителей, из которых 9600 сотрудников полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии», - сообщил первый заместитель министра внутренних дел.