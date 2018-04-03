Бывший глава "Укртранснафты" Лазорко исчез из базы розыска МВД (3 новости) «Министерство внутренних дел (МВД) сняло с розыска бывшего председателя правления ПАО Укртранснафта Александра Лазорко. Об этом сообщает Громадське.Сообщается, что на…»