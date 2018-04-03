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Бывший глава "Укртранснафты" Лазорко исчез из базы розыска МВД

Бывший глава "Укртранснафты" Лазорко исчез из базы розыска МВД (3 новости)

«Министерство внутренних дел (МВД) сняло с розыска бывшего председателя правления ПАО Укртранснафта Александра Лазорко. Об этом сообщает Громадське.Сообщается, что на…»

Лазорко находился в базе разыскиваемых лиц более двух лет.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  03.04.18, 16:35 Министерство внутренних дел (МВД) сняло с розыска бывшего председателя правления ПАО "Укртранснафта" Александра Лазорко. Об этом сообщает "Громадське".Сообщается, что на сайте МВД "Розшук" отсутствует…
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Бывший глава &quot;Укртранснафты&quot; Лазорко исчез из базы розыска МВД

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