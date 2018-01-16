Бывший главный советник Трампа даст показания по делу о вмешательстве РФ (5 новостей) «Спецпрокурор США вызвал экс-стратега Трампа свидетельствовать перед присяжными»

Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стив Бэннон во вторник встретится за закрытыми дверями с комитетом Палаты представителей США, который расследует вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года.

Обновлено в 22:43 Спецпрокурор США вызвал экс-стратега Трампа свидетельствовать перед присяжными.

Обновлено в 23:30 Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стив Бэннон во вторник встретится за закрытыми дверями с комитетом Палаты представителей США, который расследует вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года.