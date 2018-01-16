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Европейская правда Европейская правда · · Обновлено в 23:30
· США · Президент США
Бывший главный советник Трампа даст показания по делу о вмешательстве РФ

Бывший главный советник Трампа даст показания по делу о вмешательстве РФ (5 новостей)

«Спецпрокурор США вызвал экс-стратега Трампа свидетельствовать перед присяжными»

Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стив Бэннон во вторник встретится за закрытыми дверями с комитетом Палаты представителей США, который расследует вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года.

Обновлено в 22:43 Спецпрокурор США вызвал экс-стратега Трампа свидетельствовать перед присяжными.

Обновлено в 23:30 Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стив Бэннон во вторник встретится за закрытыми дверями с комитетом Палаты представителей США, который расследует вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.01.18, 16:41 Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон во вторник прибыл на закрытое заседание в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, посвященное возможному вмешательству России…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.01.18, 20:49 Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стив Беннон во вторник встретится за закрытыми дверями с комитетом Палаты представителей США, который расследует вмешательство РФ в президентские…
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 22:43 Спецпрокурор США вызвал экс-стратега Трампа свидетельствовать перед присяжными.
ИС ИС  ·  16.01.18, 23:30 Бывший главный стратег президента США Дональда Трампа Стив Бэннон во вторник встретится за закрытыми дверями с комитетом Палаты представителей США, который расследует вмешательство РФ в президентские…
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