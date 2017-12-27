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Игорь Рахаев вновь будет работать в Харькове

ФОТО К НОВОСТИ : «Бывший тренер «Металлиста» трудоустроился в «Гелиосе»»

ФОТО К НОВОСТИ : «Бывший тренер «Металлиста» трудоустроился в «Гелиосе»»

44-летний специалист вновь будет тренировать команду из Харькова

Бывший тренер «Металлиста» трудоустроился в «Гелиосе» (3 новости) «Игорь Рахаев вновь будет работать в Харькове»

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