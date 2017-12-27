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Бывший тренер «Металлиста» трудоустроился в «Гелиосе»

Бывший тренер «Металлиста» трудоустроился в «Гелиосе» (3 новости)

«Игорь Рахаев вновь будет работать в Харькове»

44-летний специалист вновь будет тренировать команду из Харькова

ФОТО К НОВОСТИ: «Бывший тренер «Металлиста» трудоустроился в «Гелиосе»»
Фото Бывший тренер «Металлиста» трудоустроился в «Гелиосе»
Фото Игорь Рахаев возглавил Гелиос
Фото Игорь РАХАЕВ: «На данный момент Гелиос не полностью укомплектован»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  27.12.17, 16:23 Игорь Рахаев вновь будет работать в Харькове
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Бывший тренер «Металлиста» трудоустроился в «Гелиосе»

Бывший тренер «Металлиста» трудоустроился в «Гелиосе»
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