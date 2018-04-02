Центр Одессы остался без света (8 новостей) «Аварийное отключение в историческом центре города произошло сегодня во второй половине дня»

Авария на высоковольной линии стала причиной масштабного отключения электроэнергии в центре города. Об этом 048 сообщили на горячей телефонной линии "Одессаоблэнерго". По словам оператора, скорее всего, авария произошла из-за перегрузки. Туда уже направлена ремонтная бригада. Прогнозов точных пока не дают, ориентировочно, свет включат вечером. По словам оператора, район погашения очень большой.

Обновлено в 18:40 Авария на высоковольной линии стала причиной масштабного отключения электроэнергии в центре города. Об этом сообщает 048, со ссылкой на сообщение горячей телефонной линии "Одессаоблэнерго". По словам оператора, скорее всего, авария произошла из-за перегрузки. Туда уже направлена ремонтная бригада. Прогнозов точных пока не дают,…

Обновлено в 18:46 Аварийное отключение в историческом центре города произошло сегодня во второй половине дня.