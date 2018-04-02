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048.ua 048.ua · · Обновлено в 18:46
· Электроэнергия
Центр Одессы остался без света

Центр Одессы остался без света (8 новостей)

«Аварийное отключение в историческом центре города произошло сегодня во второй половине дня»

Авария на высоковольной линии стала причиной масштабного отключения электроэнергии в центре города. Об этом 048 сообщили на горячей телефонной линии "Одессаоблэнерго". По словам оператора, скорее всего, авария произошла из-за перегрузки. Туда уже направлена ремонтная бригада. Прогнозов точных пока не дают, ориентировочно, свет включат вечером. По словам оператора, район погашения очень большой.

Обновлено в 18:40 Авария на высоковольной линии стала причиной масштабного отключения электроэнергии в центре города. Об этом сообщает 048, со ссылкой на сообщение горячей телефонной линии "Одессаоблэнерго". По словам оператора, скорее всего, авария произошла из-за перегрузки. Туда уже направлена ремонтная бригада. Прогнозов точных пока не дают,…

Обновлено в 18:46 Аварийное отключение в историческом центре города произошло сегодня во второй половине дня.

ФОТО К НОВОСТИ: «Центр Одессы остался без света»
Фото Центр Одессы остался без света из-за аварии на высоковольтной линии
Фото Центр Одессы остался без света
Фото Центр Одессы остался без света из-за аварии на высоковольтной линии
Фото Центр Одессы обесточен из-за аварии
Фото В центре Одессы произошло масштабное отключение электроэнергии
Фото Центр Одессы остался без электричества
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.04.18, 15:56 В центре Одессы из-за аварии на высоковольтной линии произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает Сайт города Одессы со ссылкой на Одессаоблэнерго. Скорее…
Канал 112 Канал 112  ·  02.04.18, 16:46 Авария на высоковольной линии стала причиной масштабного отключения электроэнергии в центре города. Об этом сайту города 048.ua сообщили на горячей телефонной линии "Одессаоблэнерго". По словам оператора,…
Капитал Капитал  ·  02.04.18, 17:42 Авария на высоковольтной линии стала причиной масштабного отключения электроэнергии в центре города. Об этом сайту города 048.ua сообщили на горячей телефонной линии «Одессаоблэнерго». По…
РБК Украина РБК Украина  ·  02.04.18, 17:45 Центр Одессы обесточен из-за аварии на высоковольтной линии. Об этом сообщает местное издание "048.ua" со ссылкой на  информацию горячей телефонной линии "Одессаоблэнерго"."Авария на высоковольтной линии…
Голос.UA Голос.UA  ·  02.04.18, 18:40 Авария на высоковольной линии стала причиной масштабного отключения электроэнергии в центре города.  Об этом сообщает 048, со ссылкой на сообщение горячей телефонной линии "Одессаоблэнерго". По словам…
Униан Униан  ·  02.04.18, 18:46 Аварийное отключение в историческом центре города произошло сегодня во второй половине дня.
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Центр Одессы остался без света

Центр Одессы остался без света
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