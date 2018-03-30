Чалый рассказал, сколько США выделят на помощь Украине (5 новостей) «В Соединенных Штатах увеличили военно-техническую помощь Украине, также выделят деньги на развитие реформ»

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты Америки (США) увеличили военно-техническую помощь Украине. Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что обеспечение армии и обороны страны является одним из главных приоритетов украинской власти и посольства Украины.

"Поэтому это хорошая новость, что в этом году военно-техническая помощь Соединенных Штатов для Украины не уменьшилась, а увеличилась. Цифры, о которых мы говорим, и 200 млн долларов от Пентагона, и 95 млн по линии внешних военных операций Государственного департамента, и есть еще программы. То есть в целом цифра более 300 млн долларов", - отметил Чалый.

Кроме того, США выделит 620 млн долларов на реформы в секторе безопасности.

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"Это больше, чем когда-либо. Это свидетельство не только дополнительных возможностей для увеличения наших ресурсов, но и сигнал нашего стратегического партнера США. Если у кого-то были сомнения, что Соединенные Штаты уменьшают поддержку, то эти решения свидетельствуют о другом", - сообщил посол.

Обновлено в 00:30 В Соединенных Штатах увеличили военно-техническую помощь Украине, также выделят деньги на развитие реформ.

Обновлено в 01:35 Кроме того, по словам Чалого, Вашингтон направит Киеву средства на реформы в секторе безопасности и в общем сумма помощи составит $620 млн.