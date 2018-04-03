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Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов перенесен из Украины в Македонию

Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов перенесен из Украины в Македонию (4 новости)

«Соревнования должны были состоятся 21-29 апреля»

Ассоциация спортивной борьбы Украины заявила об отказе страны от проведения чемпионата Европы по спортивной борьбе, который должен был состояться в Киеве в конце апреля. Об этом сообщается на сайте АСБУ. Соревнования отменены в связи с невозможностью предоставления в полной мере государственных гарантий для обеспечения равных возможностей участия спортсменов всех без исключения стран–членов Международного Олимпийского Комитета. "Запланированный к проведению в г. Киеве 21 – 29 апреля текущего года чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов, решением Международной федерации борьбы «Объединенный мир борьбы» (UWW) по согласованию с МОК, перенесен в г. Скопье (Македония). Турнир состоится ориентировочно в сроки 14 – 20 мая 2018 года", - говорится в заявлении. Вероятнее всего, речь идет о команде России, которая может быть недопущена полным составом на ЧЕ в Киев, если кто-то из членов команды в свое время побывал в аннексированном Крыму (после 2014 года).

ФОТО К НОВОСТИ: «Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов перенесен из Украины в Македонию»
Фото Чемпионат Европы по спортивной борьбе среди кадетов перенесен из Украины в Македонию
Фото Юношеский чемпионат Европы перенесен из Украины в Македонию
Фото Украина потеряла чемпионат Европы по борьбе, турнир пройдет в Македонии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  03.04.18, 18:47 Турнир перенесен в связи с невозможностью предоставления в полной мере государственных гарантий для обеспечения равных возможностей участия спортсменов всех, без исключения стран.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  03.04.18, 19:34 Соревнования должны были состоятся 21-29 апреля
MIGnews MIGnews  ·  03.04.18, 20:29 Соревнования отменили из-за невозможности предоставления государственных гарантий в полной мере.
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