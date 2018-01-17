Четыре человека умерли от переохлаждения за минувшие сутки во Львовской области (5 новостей) «Четыре человека умерли от переохлаждения за минувшие сутки во Львовской области»

Случаи смертей от переохлаждения зафиксировали в Дрогобычском и Самборском районах Львовской области.Во Львовской области за минувшие сутки от переохлаждения умерли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

В городе Дрогобыч обнаружили тело неизвестной женщины. Еще два случая зафиксировали в Дрогобычском районе скончались 25-летний и 60-летний местные жители.

В Самборском районе области от переохлаждения погиб 44-летний мужчина.

С 17 января Украина оказалась между двумя атмосферными гигантами: зоной антициклона на востоке и огромными воздушными атлантическими массивами теплого и влажного воздуха с циклонами и фронтами на западе страны. В ближайшие дни в Украине ожидается снег, скачки атмосферного давления, резкая смена температуры воздуха, усиление ветра до штормового.

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