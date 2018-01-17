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Происшествия
Гордон Гордон · · Обновлено в 14:36
· Пресс-служба · Область · Львовская область
Четыре человека умерли от переохлаждения за минувшие сутки во Львовской области

Четыре человека умерли от переохлаждения за минувшие сутки во Львовской области (5 новостей)

«Четыре человека умерли от переохлаждения за минувшие сутки во Львовской области»

Случаи смертей от переохлаждения зафиксировали в Дрогобычском и Самборском районах Львовской области.Во Львовской области за минувшие сутки от переохлаждения умерли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

В городе Дрогобыч обнаружили тело неизвестной женщины. Еще два случая зафиксировали в Дрогобычском районе скончались 25-летний и 60-летний местные жители.

В Самборском районе области от переохлаждения погиб 44-летний мужчина.

С 17 января Украина оказалась между двумя атмосферными гигантами: зоной антициклона на востоке и огромными воздушными атлантическими массивами теплого и влажного воздуха с циклонами и фронтами на западе страны. В ближайшие дни в Украине ожидается снег, скачки атмосферного давления, резкая смена температуры воздуха, усиление ветра до штормового.

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В ГСЧС сообщили, что на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, в Киеве около 20 см.

Обновлено в 13:32 Это уже не первые такие летальные случаи от переохлаждения в течение зимы 2017 - 2018 гг. 11 декабря прошлого года в департаменте гражданской защиты ЛОГА сообщали о трех подобных эпизодах - тела замерзших насмерть мужчин тогда обнаружили в Стрыйском и…

Обновлено в 14:36 Так, 15 января в селе Опака Дрогобычского района на улице без признаков жизни было обнаружено тело 26-летнего местного жителя. Местный житель 1957 года рождения села Рихтичи Дрогобычского района также был обнаружен мертвым. В Дрогобыче на ул.В.Великого было найдено тело женщины, личность которую установить пока не удалось. Еще одно тело местного жителя (1974 г.р.) села Угерско Самборского района также было найдено на улице в районе парка.

ФОТО К НОВОСТИ: «Четыре человека умерли от переохлаждения за минувшие сутки во Львовской области»
Фото Четыре человека умерли от переохлаждения за минувшие сутки во Львовской области
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Фото Во Львовской области за сутки от переохлаждения умерли четыре человека
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.01.18, 11:47 Во Львовской области за минувшие сутки в результате переохлаждения умерли четверо человек, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.
Телеграф Телеграф  ·  17.01.18, 12:05 Четыре человека умерли от переохлаждения за минувшие сутки во Львовской области.
Газета День Газета День  ·  17.01.18, 13:32 Согласно оперативной информации департамента гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, тела мужчин обнаружили 15 и 16 января под открытым небом в Дрогобычском районе (села Опака и Рихтичи и город…
Голос.UA Голос.UA  ·  17.01.18, 14:36 Во Львовской области за последние двое суток от переохлаждения четыре человека умерли. Об этом сообщает издание «Корреспондент» со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА утром…
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