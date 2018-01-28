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Мир
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 17:21
· Дети · Вода · Ребенок
Четыре дня без воды: в Тихом океане спасли семерых выживших в кораблекрушении

Четыре дня без воды: в Тихом океане спасли семерых выживших в кораблекрушении (7 новостей)

«На борту парома находились по меньшей мере 50 человек»

В Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка.

Спасенные находились без сознания, сообщает AP.

"Выжившие четыре дня провели без воды и дрейфовали на деревянной шлюпке после аварии парома. Их обнаружили военные Новой Зеландии после пропадания связи с пассажирским паромом в территориальных водах Кирибати", - говорится в сообщении.

Кроме того, на борту парома находились по меньшей мере 50 человек.

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Представитель Военно-воздушных сил Новой Зеландии Дэррин Уэбб отметил, что спасены использовали одеяло, чтобы укрыться от палящего солнца.

Грузовой корабль, зарегистрированный в Гонконге, затонул у побережья Филиппин. В результате 10 членов экипажа пропали без вести.

Обновлено в 17:20 На борту парома находились по меньшей мере 50 человек.

Обновлено в 17:21 В воскресенье, 28 января, в Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка без сознания, которые четыре дня дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома. Об этом передает AP. Выживших обнаружили военные Новой Зеландии после исчезновения связи с пассажирским паромом в территориальных водах Кирибати. На борту парома находились, по меньшей мере, 50 человек. О других возможных выживших информации нет. По словам представителя ВВС Новой Зеландии Дэррина Уэбба, оставшиеся в живых использовали одеяло или парусину, чтобы укрыться от палящего солнца. Они четыре дня провели без воды. Он рассказал, что после обнаружения шлюпки с выжившими им сбросили с самолета пищу, воду и радио. После рыболовецкое судно изменило свой курс и забрало их на свой борт.

ФОТО К НОВОСТИ: «Четыре дня без воды: в Тихом океане спасли семерых выживших в кораблекрушении»
Фото Четыре дня без воды: в Тихом океане спасли семерых выживших в кораблекрушении
Фото В Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка
Фото Затерянные в Тихом океане, четыре дня без воды: удивительная история спасения
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Фото Четыре дня без воды: В Тихом океане спасли семерых пассажиров затонувшего корабля (ФОТО)
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Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 15:13 В воскресенье, 28 января, в Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка без сознания, которые четыре дня дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома.
Подробности Подробности  ·  28.01.18, 15:34 В воскресенье, 28 января, в Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка без сознания, которые четыре дня дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома.
Politeka Politeka  ·  28.01.18, 16:10 28 января в Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка, которые находились без сознания Их обнаружили военные Новой Зеландии после исчезновения связи с пассажирским паромом, на борту которого…
РБК Украина РБК Украина  ·  28.01.18, 16:52 В Тихом океане спасатели нашли семерых спасенных с парома, который исчез возле коралловых островов Кирибати на северо-востоке от Австралии. Об этом сообщает BBC.в Частности указано, что семерых уцелевших…
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ТСН ТСН  ·  28.01.18, 17:20 На борту парома находились по меньшей мере 50 человек.
Голос.UA Голос.UA  ·  28.01.18, 17:21 В воскресенье, 28 января, в Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка без сознания, которые четыре дня дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома. Об этом передает AP. Выживших…
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