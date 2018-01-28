Четыре дня без воды: в Тихом океане спасли семерых выживших в кораблекрушении (7 новостей) «На борту парома находились по меньшей мере 50 человек»

В Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка.

Спасенные находились без сознания, сообщает AP.

"Выжившие четыре дня провели без воды и дрейфовали на деревянной шлюпке после аварии парома. Их обнаружили военные Новой Зеландии после пропадания связи с пассажирским паромом в территориальных водах Кирибати", - говорится в сообщении.

Кроме того, на борту парома находились по меньшей мере 50 человек.

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Представитель Военно-воздушных сил Новой Зеландии Дэррин Уэбб отметил, что спасены использовали одеяло, чтобы укрыться от палящего солнца.

Грузовой корабль, зарегистрированный в Гонконге, затонул у побережья Филиппин. В результате 10 членов экипажа пропали без вести.

Обновлено в 17:20 На борту парома находились по меньшей мере 50 человек.

Обновлено в 17:21 В воскресенье, 28 января, в Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка без сознания, которые четыре дня дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома. Об этом передает AP. Выживших обнаружили военные Новой Зеландии после исчезновения связи с пассажирским паромом в территориальных водах Кирибати. На борту парома находились, по меньшей мере, 50 человек. О других возможных выживших информации нет. По словам представителя ВВС Новой Зеландии Дэррина Уэбба, оставшиеся в живых использовали одеяло или парусину, чтобы укрыться от палящего солнца. Они четыре дня провели без воды. Он рассказал, что после обнаружения шлюпки с выжившими им сбросили с самолета пищу, воду и радио. После рыболовецкое судно изменило свой курс и забрало их на свой борт.