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ForUm ForUm · · Обновлено в 16:06
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Чиновника учебного центра ВСУ задержали за взяточничество

Чиновника учебного центра ВСУ задержали за взяточничество (9 новостей)

«В учебном центре Вооруженных сил Украины Десна задержан сотрудник одной из частей по подозрению в получении взятки»

Должностное лицо одной из частей учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины «Десна» задержано по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба учебного центра.

«Сегодня по подозрению в неправомерной выгоде был задержан чиновник одной из частей центра. На данный момент соответствующие органы проводят следственные действия», - отмечается в сообщении.

В случае подтверждения факта неправомерной выгоды командование будет инициировать лишение чиновника офицерского звания и увольнение его из рядов ВСУ.

Сумма неправомерной выгоды не указывается.

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Обновлено в 14:49 В учебном центре Вооруженных сил Украины Десна задержан сотрудник одной из частей по подозрению в получении взятки.

Обновлено в 16:06

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  20.01.18, 12:31 Должностное лицо одной из частей учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины "Десна" (Черниговская обл.) задержано по подозрению в получении неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба учебного…
Украинская правда Украинская правда  ·  20.01.18, 12:51 В учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна" задержан сотрудник одной из частей по подозрению в получении взятки.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  20.01.18, 13:09 Сотрудник одной из частей учебного центра Вооруженных сил Украины "Десна" задержан по подозрению в получении взятки
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  20.01.18, 13:52 В учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна" задержали должностное лицо одной из частей по подозрению в получении взятки
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Depo.ua Depo.ua  ·  20.01.18, 14:45 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу учебного центра. "Сегодня по подозрению в неправомерной выгоде был задержан высокопоставленный чиновник одной из частей нашего Центра. На данный момент…
Капитал Капитал  ·  20.01.18, 14:47 В учебном центре Вооруженных сил Украины Десна задержан сотрудник одной из частей по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба учебного центра Десна на своей…
АТН АТН  ·  20.01.18, 14:49 В учебном центре Вооруженных сил Украины Десна задержан сотрудник одной из частей по подозрению в получении взятки.
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