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Число больных корью в Киеве увеличилось до 121 человек (16 новостей) «Сообщается, что среди заболевших 86 - дети»

В Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью, среди заболевших - 86 детей. Об этом сообщил директор ГУ «Киевский городской лабораторный центр» Сергей Чумак.

«Из всех, кто заболел, 93 человека не имеют прививок или у них отсутствуют справки или информация о прививках», - заявил Чумак в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в 10 случаях нарушены сроки проведения прививок.

«Каждый день болеют четыре, пять, шесть человек», - сообщил директор ГУ «Киевский городской лабораторный центр».

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Обновлено в 12:33 По состоянию на утро понедельника, 22 января, в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них - 86 детей.