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Число больных корью в Киеве увеличилось до 121 человек

Число больных корью в Киеве увеличилось до 121 человек (16 новостей)

«Сообщается, что среди заболевших 86 - дети»

В Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью, среди заболевших - 86 детей. Об этом сообщил директор ГУ «Киевский городской лабораторный центр» Сергей Чумак.

«Из всех, кто заболел, 93 человека не имеют прививок или у них отсутствуют справки или информация о прививках», - заявил Чумак в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в 10 случаях нарушены сроки проведения прививок.

«Каждый день болеют четыре, пять, шесть человек», - сообщил директор ГУ «Киевский городской лабораторный центр».

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Обновлено в 12:33 По состоянию на утро понедельника, 22 января, в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них - 86 детей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Число больных корью в Киеве увеличилось до 121 человек»
Фото В Киеве уже 121 заболевший корью, большинство без прививок
Фото В Киеве зафиксировали более 120 заболевших корью
Фото Вспышка кори: в Киеве увеличилось количество больных
Фото Корь в Киеве: Число больных увеличилось до 121 человека
Фото Корь в Киеве: число заболевших возросло до 121
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.01.18, 10:22 Сообщается, что среди заболевших 86 - дети.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.01.18, 10:22 Сообщается, что среди заболевших 86 детей.
Facenews Facenews  ·  22.01.18, 10:56 По состоянию на 22 января, в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них - 86 детей. По словам директора ГУ "Киевского городского лабораторного центра" Сергея Чумака, каждый день в среднем…
Факты Факты  ·  22.01.18, 10:57 93 заболевших корью не были вакцинированы
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.01.18, 11:02 В Киеве по состоянию на понедельник зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них – 86 детей. Об этом сообщил директор государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр Сергей Чумак…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.01.18, 11:05 По состоянию на утро 22 января в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью. Об этом сообщил директор ГУ Киевский городской лабораторный центр Сергей Чумак в эфире телеканала 112 Украина. "Каждый…
Голос.UA Голос.UA  ·  22.01.18, 11:08 По состоянию на утро понедельника, 22 января, в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них - 86 детей. Об этом сообщил директор ГУ "Киевского городского лабораторного центра" Сергей Чумак…
РБК Украина РБК Украина  ·  22.01.18, 11:20 В Киеве по состоянию на утро понедельника, 22 января, зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них - у 86 детей. Об этом сообщил директор ГУ "Киевский городской лабораторный центр" Сергей Чумак,…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  22.01.18, 11:20 По состоянию на 22 января в столице Украины зафиксировали 121 случай заболевания корью, большинство заболевших - дети
Обозреватель Обозреватель  ·  22.01.18, 11:33 Больше всего болеют дети
ТСН ТСН  ·  22.01.18, 11:38 10 случаев нарушены сроки проведения прививок согласно календарю прививок.
Униан Униан  ·  22.01.18, 11:43 В Одессе школам рекомендовано продлить каникулы из-за вспышки кори до 29 января.
5 канал 5 канал  ·  22.01.18, 12:14 Наталія Гунченко - заступник директора ДУ "Київський міський лабцентр МОЗ" https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться…
Апостроф Апостроф  ·  22.01.18, 12:33 По состоянию на утро понедельника, 22 января, в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них - 86 детей.
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