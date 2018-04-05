Чистый четверг: события 5 апреля

Последний четверг перед Пасхой называют чистым – в этот день принято убирать свое жилье, заканчивать срочные работы на огороде и приготовить пасхальные кушанья. Об этом корреспонденту ГолосUA рассказал церковнослужитель, отец Алексей. «Чистый четверг – это очищение не только дома или тела, но и подготовка души к празднику. Для многих этот день ассоциируется именно с тряпками, плитами, моющими средствами и так далее, в этот день и правда принято приводить в порядок свое жилье. Но главная суть этого праздника – очистить не вещи, а сердце и голову. Потому вечернее посещение церкви для всех верующих крайне желательно в этот день, а уборка – дело мирское, если кто хотел, к примеру, убрать или постирать в среду – никто этого не запрещал», - говорит церковнослужитель, отец Алексей. Также в четверг традиционно готовили пасхальные куличи и прочие блюда. А вот уже в пятницу приступать к выпечке и уборке не стоит, церковными правилами это строго запрещено. Кстати, когда хозяйки начинали выпекать пасхальное тесто, они «выгоняли» во двор либо какому-то делу детей и супругов, чтобы те не мешали «говорить с тестом», закладывая в него свои мысли, желания и мольбы. «Ранее в украинских селах на четвертый день Страстной недели все без исключения жители вставали еще до восхода солнца и шли к местному водоему купаться либо хотя бы просто умыться, в этот день вода считалась чудодейственной и целебной. Она якобы смывала болезни и грехи, оберегала от любого зла, потому, какой бы не была температура, в водоем окунали даже младенцев. При этом важно было искупаться очень рано, еще до того, как полностью посветлеет на улице, а именно - до ворон, которые купают своих детенышей с первыми лучами солнца», – рассказал историк-народовед Валентин Николин.