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Член жюри &quot;Танці з зірками&quot; Екатерина Кухар стала Народной артисткой Украины

Член жюри "Танці з зірками" Екатерина Кухар стала Народной артисткой Украины (3 новости)

«Украинская прима-балерина принимает поздравления от коллег касательно нового статуса»

Украинская прима-балерина и член жюри "Танці з зірками" Екатерина Кухар стала Народной артисткой Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Звание Народной артистки Украины присвоили ведущему мастеру сцены Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Шевченка за выдающееся мастерство и особые заслуги в развитии отечественного культурного наследия.

"Это было приятной неожиданностью для меня. Я надеюсь, что могу своим творчеством и делом оставить добрый след на земле. Для меня, как артиста, самая большая награда – когда люди приходят на спектакль, значит им интересно", - призналась артистка.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  30.03.18, 15:56 Украинская прима-балерина принимает поздравления от коллег касательно нового статуса.
Телеграф Телеграф  ·  30.03.18, 18:57 Украинская прима-балерина и член жюри проекта “Танці з зірками” Екатерина Кухар получила звание Народной артистки Украины.
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