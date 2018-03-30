Член жюри &quot;Танці з зірками&quot; Екатерина Кухар стала Народной артисткой Украины

Украинская прима-балерина и член жюри "Танці з зірками" Екатерина Кухар стала Народной артисткой Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Звание Народной артистки Украины присвоили ведущему мастеру сцены Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Шевченка за выдающееся мастерство и особые заслуги в развитии отечественного культурного наследия.

"Это было приятной неожиданностью для меня. Я надеюсь, что могу своим творчеством и делом оставить добрый след на земле. Для меня, как артиста, самая большая награда – когда люди приходят на спектакль, значит им интересно", - призналась артистка.