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Что подслушали? Стали известны подробности из жалобы Сытника против Холодницкого

Что подслушали? Стали известны подробности из жалобы Сытника против Холодницкого (3 новости)

«Глава НАБУ просит уволить Холодницкого на основании ряда обвинений»

Стало известно, на каких основаниях глава НАБУ Артем Сытник подал жалобу на руководителя САП Назара Холодницкого.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  04.04.18, 09:50 В течение месяца детективы НАБУ прослушивали кабинет главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Для этого в аквариуме рядом с его рабочим столом установили «жучки».
MIGnews MIGnews  ·  04.04.18, 10:52 Глава НАБУ просит уволить Холодницкого на основании ряда обвинений.
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