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"Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый": как Путина выдвигали в президенты России. ВИДЕО

"Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый": как Путина выдвигали в президенты России. ВИДЕО (4 новости)

«Несколько сотен звезд спорта и эстрады, российские политики и общественники официально выдвинули Владимира Путина в президенты. Сам Путин на собственное…»

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 26 декабря.Путина выдвинули Путин не пришел

Инициативная группа выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года, собрание прошло в Москве на ВДНХ.

Сам Путин на встречу с группой поддержки не пришел, отдав предпочтение елке в Кремле.

Собчак уже зарегистрировали

Саакашвили рассказал, когда придет на допрос в СБУ
Саакашвили рассказал, когда придет на допрос в СБУ

Центральная избирательная комиссия России разрешила журналистке Ксении Собчак участвовать в выборах президента РФ 18 марта 2018 года, Собчак может начинать официальный сбор подписей в свою поддержку.

До обмена считанные часы

27 декабря в 13.00 произойдет обмен удерживаемыми лицами на Донбассе, заявил лидер группировки "ДНР" Александр Захарченко.

На Донбасс вылетели представители украинских властей, задействованные в процедуре обмена.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров выделить материальную помощь освобождаемым украинцам.

Саакашвили хочет спеть для СБУ

Адвокат лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что его клиент не намерен идти на следственные действия в СБУ, поскольку повестка составлена с нарушениями.

Саакашвили обвинил сотрудников спецслужбы в нападении на него 8 декабря, пригрозил им судом и сказал, что если СБУ нуждается в образцах его голоса, он готов спеть.

Аваков-младший без браслета

Соломенский районный суд Киева отменил обязательство для сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра носить электронный браслет слежения и вернул ему загранпаспорт.

Умер композитор Шаинский

Автор детских и эстрадных песен Владимир Шаинский скончался в США на 93-м году жизни.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Хвиля Хвиля  ·  26.12.17, 21:59 Несколько сотен звезд спорта и эстрады, политики и общественники официально выдвинули Владимира Путина в президенты, хотя на мероприятие действующий президент России не пришел. Об этом сообщает «Российская…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.17, 22:21 Несколько сотен звезд спорта и эстрады, российские политики и общественники официально выдвинули Владимира Путина в президенты. Сам Путин на собственное выдвижение не пришел.
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&quot;Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый&quot;: как Путина выдвигали в президенты России. ВИДЕО

"Чтобы после четвертого срока, иншалла, был пятый": как Путина выдвигали…
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