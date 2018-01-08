Циклон на Мадагаскаре унес уже 29 жизней (5 новостей и 1 видео) «Более 13 000 человек эвакуированы»

Кроме того, сообщается о двух пропавших без вести и трех раненых.. Власти Мадагаскара сообщили о том, что в результате удара тропического циклона "Ава" по восточной части этого островного государства в минувшие выходные погибли, по меньшей мере, 29 человек, а еще трое получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

"Циклон, который ударил по восточному Мадагаскару в минувшие выходные, убил по меньшей мере 29 человек", – сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается о двух пропавших без вести и трех раненых.

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Обновлено в 02:04 Об этом сообщает Reuters.

Обновлено в 04:15 На остров Мадагаскар обрушился мощнейший тропический циклон "Ава", в результате чего погибли минимум 29 человек.