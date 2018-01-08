  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Циклон на Мадагаскаре унес уже 29 жизней
Мир
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 04:15
· Мадагаскар · Убийство · Результат
Циклон на Мадагаскаре унес уже 29 жизней

Циклон на Мадагаскаре унес уже 29 жизней (5 новостей и 1 видео)

«Более 13 000 человек эвакуированы»

Кроме того, сообщается о двух пропавших без вести и трех раненых.. Власти Мадагаскара сообщили о том, что в результате удара тропического циклона "Ава" по восточной части этого островного государства в минувшие выходные погибли, по меньшей мере, 29 человек, а еще трое получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

"Циклон, который ударил по восточному Мадагаскару в минувшие выходные, убил по меньшей мере 29 человек", – сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается о двух пропавших без вести и трех раненых.

Эпидемия чумы на Мадагаскаре: более двух тысяч человек заболели, зафиксировано…
Эпидемия чумы на Мадагаскаре: более двух тысяч человек заболели, зафиксировано…

Обновлено в 02:04 Об этом сообщает Reuters.

Обновлено в 04:15 На остров Мадагаскар обрушился мощнейший тропический циклон "Ава", в результате чего погибли минимум 29 человек.

ФОТО К НОВОСТИ: «Циклон на Мадагаскаре унес уже 29 жизней»
Фото Мадагаскар атаковал мощный циклон: десятки погибших
Фото Число жертв циклона "Ава" на Мадагаскаре достигло 29 человек
Фото Циклон на Мадагаскаре унес уже 29 жизней
Фото Циклон "Ава" на Мадагаскаре убил десятки человек
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  08.01.18, 23:10 Более 13 000 человек эвакуированы.
Телеграф Телеграф  ·  09.01.18, 00:06 13 000 человек были эвакуированы, 16 000 учеников были отстранены от занятий до четверга из-за наводнений и риска оползней.
Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 01:59 Тропический циклон Ава, который в минувшие выходные активизировался у берегов Мадагаскара, стал причиной гибели по меньшей мере 29 человек
Апостроф Апостроф  ·  09.01.18, 04:15 На остров Мадагаскар обрушился мощнейший тропический циклон "Ава", в результате чего погибли минимум 29 человек.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
КНДР и Южная Корея начали первые за два года переговоры

КНДР и Южная Корея начали первые за два года переговоры
В Белом доме сообщили, что в 2020 году Трамп намерен вновь принять участие в выборах

В Белом доме сообщили, что в 2020 году Трамп намерен…
Евросоюз расширил санкции против КНДР

Евросоюз расширил санкции против КНДР
В правительстве Британии сменилось несколько министров

В правительстве Британии сменилось несколько министров
Возле берегов Ливии утонуло судно с мигрантами, погибли более 60 человек

Возле берегов Ливии утонуло судно с мигрантами, погибли более 60…
Циклон на Мадагаскаре унес уже 29 жизней

Циклон на Мадагаскаре унес уже 29 жизней
В Швеции мужчина пожаловался в полицию на качество сексуальных услуг

В Швеции мужчина пожаловался в полицию на качество сексуальных услуг
В Белом доме допускают, что спецпрокурор захочет допросить Трампа

В Белом доме допускают, что спецпрокурор захочет допросить Трампа
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Инфляция превысит 2600%: власть озвучила тревожный прогноз

Инфляция превысит 2600%: власть озвучила тревожный прогноз
Курсы валют в Украине на вторник, 9 января

Курсы валют в Украине на вторник, 9 января
Надо было убить: украинцы ополчились на коллегу «Зайцевой»

Надо было убить: украинцы ополчились на коллегу «Зайцевой»
Дивіться наживо на 5.UA брифінг речника Міноборони (Відео)

Дивіться наживо на 5.UA брифінг речника Міноборони (Відео)
Россиянин на мотоцикле убил троих человек в ДТП в Таиланде

Россиянин на мотоцикле убил троих человек в ДТП в Таиланде
США передали на Донбасс летальное оружие

США передали на Донбасс летальное оружие
В последний день праздников на Донбассе ранены трое воинов АТО

В последний день праздников на Донбассе ранены трое воинов АТО
Не ожидала: одессит сделал предложение девушке на концерте

Не ожидала: одессит сделал предложение девушке на концерте
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.