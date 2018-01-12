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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 11:18
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Цукерберг анонсировал изменения в ленте Facebook

Цукерберг анонсировал изменения в ленте Facebook (10 новостей)

«Социальная сеть снизит приоритет новостей от брендов и СМИ»

Марк Цукерберг, основатель Facebook, анонсировал изменения в алгоритме новостной ленты социальной сети. Теперь сообщения друзей будут иметь более высокий приоритет, а новости компаний и СМИ будут появляться в ленте реже, написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

"В прошлом году мы начали вносить изменения в этом направлении. Первые изменения, которые вы увидите, появятся в канале новостей, где вы можете ожидать больше сообщений от ваших друзей, семьи и групп", - отметил он.

По словам Цукерберга, на внедрение изменений уйдет несколько месяцев и они касаются не только ленты.

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One of our big focus areas for 2018 is making sure the time we all spend on Facebook is time well spent. We built...

Опубліковано Mark Zuckerberg 11 січня 2018 р.

"Я также ожидаю, что время, которое вы тратите на Facebook, будет более ценным. И если мы все сделаем правильно, я верю, что это также будет полезным для нашего сообщества и нашего бизнеса в долгосрочной перспективе", - сказал основатель соцсети.

Обновлено в 11:11 Цукерберг сообщил об изменениях. По его словам, в Facebook поступало множество обращений о том, что контент от публичных страниц компаний и СМИ практически полностью заполнил ленту.

Обновлено в 11:18 Он сказал, что за последние пару лет общественные материалы «взорвали» Facebook, что уменьшило количество новостей от друзей в ленте.

ФОТО К НОВОСТИ: «Цукерберг анонсировал изменения в ленте Facebook»
Фото Цукерберг анонсировал изменение алгоритма новостной ленты Facebook
Фото Принцип формирования новостной ленты в Facebook изменится - Цукерберг
Фото Цукерберг заявил о серьезных изменениях в ленте Facebook
Фото Цукерберг рассказал об изменениях в алгоритме формирования ленты Facebook
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