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Экономика и финансы
ИА ИА "ZIK" · · Обновлено в 21:45
· Реформы · Международный Валютный Фонд · Финансы
Данилюк назвал главное условие продолжения сотрудничества с МВФ

Данилюк назвал главное условие продолжения сотрудничества с МВФ (6 новостей)

«МВФ может прекратить сотрудничество с Украиной, если реформы не будут продолжены. »

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявляет, что сейчас новая программа сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ) не обсуждается.

Обновлено в 21:35 "Неполучение ни одного транша в 2018 году и вылет из программы МВФ это синонимы, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го. Сейчас мои значительные усилия направлены на успешное продолжение программы МВФ. Видим, что есть определенная задержка с этим траншем,…

Обновлено в 21:45 Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы сотрудничества EFF, в марте 2015 года.

ФОТО К НОВОСТИ: «Данилюк назвал главное условие продолжения сотрудничества с МВФ»
Фото Данилюк назвал главное условие продолжения сотрудничества с МВФ
Фото Данилюк: Неполучение ни одного транша в 2018 году и вылет из программы МВФ – синонимы
Фото Данилюк: Новая программа сотрудничества с МВФ не обсуждается. Да и что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума?
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  20.01.18, 16:33 МВФ может прекратить сотрудничество с Украиной, если реформы не будут продолжены. 
Новое Время Новое Время  ·  20.01.18, 17:05 Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если реформы не будут продолжены, заявил глава Минфина Александр Данилюк в интервью Зеркалу недели.
MIGnews MIGnews  ·  20.01.18, 17:20 Министр финансов уточнил, что неполучение хотя бы одного транша в 2018 году и вылет из программы МВФ являются синонимами.
Гордон Гордон  ·  20.01.18, 21:35 Многие политики в Украине хотят избавиться от сотрудничества с Международным валютным фондом, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим личным интересам, считает министр финансов Украины Александр…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  20.01.18, 21:45 Только после выполнения действующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом можно думать о следующих шагах, отметил министр финансов Украины Александр Данилюк.Украина и Международный…
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