Данилюк назвал главное условие продолжения сотрудничества с МВФ (6 новостей) «МВФ может прекратить сотрудничество с Украиной, если реформы не будут продолжены. »

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявляет, что сейчас новая программа сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ) не обсуждается.

Обновлено в 21:35 "Неполучение ни одного транша в 2018 году и вылет из программы МВФ это синонимы, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го. Сейчас мои значительные усилия направлены на успешное продолжение программы МВФ. Видим, что есть определенная задержка с этим траншем,…

Обновлено в 21:45 Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы сотрудничества EFF, в марте 2015 года.