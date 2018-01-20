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Экономика и финансы
ForUm ForUm · · Обновлено в 14:16
Данилюк о &quot;деньгах Януковича&quot;: Моя задача эффективно их использовать

Данилюк о "деньгах Януковича": Моя задача эффективно их использовать (5 новостей)

«Министр финансов Александр Данилюк заявил, что средства, конфискованные у представителей бывшей власти и у Виктора Януковича, нужно эффективно использовать»

Конфискованные у представителей бывшей власти, в частности у беглого президента Украины Виктора Януковича деньги должны быть использованы эффективно, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью ZN.UA.

«Для меня как для министра финансов главное – обеспечить целостность и эффективность использования государственных средств. С одной стороны, когда деньги поступили в бюджет, я к этому отнесся положительно. Но я будут очень негативно относиться, если, не дай Бог, что-то с этими деньгами произойдет. Потому что теперь уже речь пойдет о прямых потерях госбюджета», - сказал он.

По словам министра, его задача – сделать так, чтобы они эффективно были использованы.

«Я очень не хочу, чтобы сейчас, под общее улюлюканье, кто-то на факте конфискации построил политическую карьеру, а конфискованные деньги в итоге растворились», - подчеркнул Данилюк.

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Глава Минфина добавил, что «если что-то случится с этими деньгами, это будет персональная ответственность генпрокурора, и ни на кого другого эту ответственность свалить не удастся».

«Как министр, я бы ему (Юрию Луценко, - ред.) очень рекомендовал не искать виновных, а делать все возможное, чтобы эти деньги остались в госбюджете, так как в противном случае просто скандалом дело не закончится», - заявил Данилюк.

Министр считает, что часть денег целесообразно направить на погашение задолженности государства перед бизнесом за переплаты по налогу на прибыль, а часть – на оборону страны.

«По большому счету, эти деньги были украдены, выжаты из бизнеса в годы Януковича. Поэтому одним из моих предложений было за счет части этих денег погасить задолженность государства перед бизнесом за переплаты по налогу на прибыль. Чтобы бизнес мог эффективно развиваться, создавать новые рабочие места. И, конечно, часть денег инвестировать в оборону. В конце концов, это то, что особенно важно сегодня. В любом случае, тратить их надо с умом», - подчеркнул глава Минфина.

«Потратить деньги у нас многие умеют, потому что отвечать за каждую копейку не научены. Но такие вливания в бюджет не будут происходить каждый год. И относиться к их распределению надо не как к ежегодной манне небесной, а как к одноразовым поступлениям», - резюмировал он.

Обновлено в 13:03 «Для меня как для министра финансов главное – обеспечить целостность и эффективность использования государственных средств. С одной стороны, когда деньги поступили в бюджет, я к этому отнесся положительно. Но я будут очень негативно относиться, если, не дай Бог, что-то с…

Обновлено в 14:16 "З одного боку, коли гроші надійшли до бюджету, я до цього поставився позитивно. Але я дуже негативно ставитимуся, якщо, не дай Боже, щось із цими грошима станеться. Тому що тепер уже йтиметься про прямі втрати держбюджету", - сказав він.

ФОТО К НОВОСТИ: «Данилюк о "деньгах Януковича": Моя задача эффективно их использовать»
Фото Данилюк о "деньгах Януковича": Моя задача - сделать так, чтобы они эффективно были использованы
Фото Данилюк о "деньгах Януковича": Моя задача эффективно их использовать
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