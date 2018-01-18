Данилюк внес представление на увольнение Насирова (5 новостей) «Министерство финансов подало в Кабмин представление об увольнении отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова»

Министр финансов Александр Данилюк подал в Кабинет министров представление на увольнение председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом Данилюк сказал в комментарии Украинской правде.

"Да, я подал представление в КМУ об увольнении Романа Насирова", – сказал Данилюк. – Уже год как имеет место нарушение закона со стороны Насирова и нужно поставить точку в этой истории".

На вопрос о том, что произойдет дальше, и планирует ли министр объявлять конкурс на нового главу ГФС, Данилюк ответил: "Объявление конкурса – это решение Кабмина".

"Я надеюсь, что вопрос об увольнении Насирова Кабмин рассмотрит в ближайшее время, возможно, на следующем заседании правительства", – сказал министр.

7 декабря 2017 Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв в деле Насирова до 19 января.