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Давление на КНДР вырастет – Пентагон (4 новости) «По его словам, «оказание давления в рамках физических операций будет определяться осознающими правительствами»»

Давление всей мировой общественности на КНДР в ближайшие месяцы вырастет. Об этом информирует глава министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис, передает телеканал Fox News.

«Я считаю, что вы увидите повышенное давление (на Северную Корею - Ред.)», — отмечает Мэттис.

По его словам, оказание давления в рамках физических операций определится правительствами. Между тем РФ выступила против полной экономической блокады КНДР, отстаивая, как она утверждает, этим «экономические интересы».