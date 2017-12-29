Давление на КНДР вырастет – Пентагон

Давление всей мировой общественности на КНДР в ближайшие месяцы вырастет. Об этом информирует глава министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис, передает телеканал Fox News.
«Я считаю, что вы увидите повышенное давление (на Северную Корею - Ред.)», — отмечает Мэттис.
По его словам, оказание давления в рамках физических операций определится правительствами. Между тем РФ выступила против полной экономической блокады КНДР, отстаивая, как она утверждает, этим «экономические интересы».