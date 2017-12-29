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Давление на КНДР вырастет – Пентагон

Давление на КНДР вырастет – Пентагон (4 новости)

«По его словам, «оказание давления в рамках физических операций будет определяться осознающими правительствами»»

Давление всей мировой общественности на КНДР в ближайшие месяцы вырастет. Об этом информирует глава министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис, передает телеканал Fox News.

«Я считаю, что вы увидите повышенное давление (на Северную Корею - Ред.)», — отмечает Мэттис.

По его словам, оказание давления в рамках физических операций определится правительствами. Между тем РФ выступила против полной экономической блокады КНДР, отстаивая, как она утверждает, этим «экономические интересы».

ФОТО К НОВОСТИ: «Давление на КНДР вырастет – Пентагон»
Фото Глава Пентагона пообещал оказывать "повышенное давление" на КНДР
Фото Глава Пентагона пообещал оказывать "повышенное давление" на КНДР
Фото Давление на КНДР вырастет – Пентагон
Фото Пентагон: Давление на КНДР сильно вырастет
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Униан Униан  ·  29.12.17, 20:18 По его словам, «оказание давления в рамках физических операций будет определяться осознающими правительствами».
Телеграф Телеграф  ·  29.12.17, 21:26 По его словам, “оказание давления в рамках физических операций будет определяться осознающими правительствами”.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  29.12.17, 21:39 Давление мировой общественности на Северную Корею вырастет в ближайшие месяцы. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает Fox News. "Я думаю, что вы увидите повышенное давление", — отметил…
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Давление на КНДР вырастет – Пентагон

Давление на КНДР вырастет – Пентагон
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