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Давос, Меркель и уроки истории

Давос, Меркель и уроки истории (5 новостей)

«По словам канцлера, несмотря на это, ее страна готова сотрудничать с другими в решении глобальных проблем»

Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала популизм правых в Европе "ядом" и пообещала контроль над популистской волной в Германии. Об этом Меркель заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Канцлер заявила, что рост ультраправых популистских партий в Европе – это "яд", а националистическая политика рискует "раздробить" международные связи. Меркель надеется, что поддержка таких партий не будет дальше расти. По ее словам, немецкое правительство делает все возможное, чтобы взять популистскую волну "под контроль".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  24.01.18, 17:00 Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала популизм правых в Европе "ядом" и пообещала контроль над популистской волной в Германии.
Новое Время Новое Время  ·  24.01.18, 17:11 &laquo;Поколение, родившееся после второй мировой войны, должно доказать, что они извлекли уроки истории&raquo;, &mdash; специальное послание Ангелы Меркель на Всемирном форуме в Давосе.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.01.18, 17:27 По словам канцлера, несмотря на это, ее страна готова сотрудничать с другими в решении глобальных проблем.
Politeka Politeka  ·  24.01.18, 17:30 Между канцлером Федеративной республики Германия Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном разгорается «тихая война» за лидерство Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции «Блок…
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Давос, Меркель и уроки истории

Давос, Меркель и уроки истории
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