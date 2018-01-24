Давос, Меркель и уроки истории (5 новостей) «По словам канцлера, несмотря на это, ее страна готова сотрудничать с другими в решении глобальных проблем»

Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала популизм правых в Европе "ядом" и пообещала контроль над популистской волной в Германии. Об этом Меркель заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Канцлер заявила, что рост ультраправых популистских партий в Европе – это "яд", а националистическая политика рискует "раздробить" международные связи. Меркель надеется, что поддержка таких партий не будет дальше расти. По ее словам, немецкое правительство делает все возможное, чтобы взять популистскую волну "под контроль".