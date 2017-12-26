Давший условный срок Крысину судья отпустил из СИЗО "титушек", обвиняемых в покушении на убийство, - прокурор Донской (13 новостей) «Им изменили меру пресечения»

Шевченковский райсуд изменил меру пресечения двум обвиняемым в покушении на убийства активистов Майдана с содержания под стражей на домашний арест. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Олег Гебан и Сергей Костенко обвиняются в завершенном покушении на убийство шести человек 18 февраля возле Майдана.

Это решение принял состав судей, в который входит судья Олег Линник, ранее освободивший одного из фигурантов убийства киевского журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина из зала суда, приговорив его к четырем годам лишения свободы условно. Председательствующим судьей во время принятия решения по Гебану и Костенко был судья Мартынов.

"Основная мотивация, насколько я понял, это то, что они (Гебан и Костенко, - ред.) долгое время находятся под стражей и, соответственно, это нарушение конвенций, поэтому нужно изменить меру пресечения. Соответственно, долгое время дело рассматривается, оно в суде с января 2016 года, т.е. уже два года. Соответственно суд делает вывод, что раз дело уже долго находится в суде, то нужно изменить меру пресечения", - сказал Горбатюк.

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По его мнению, это решение необоснованно, так как суд редко назначал судебные заседания по этому делу, фактически затягивая его рассмотрение.

Возможно, прокуратура будет повторно обращаться в суд для изменения меры пресечения для обвиняемых.

Обновлено в 23:00 Об этом постановил Шевченковский суд, сообщают "Тексты" со ссылкой на руководителя отдела прокуроров Департамента специальных расследований Алексея Донского.

Обновлено в 23:50 Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под стражи двух «титушек» Олега Гебана и Сергея Костенко, обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана Об этом сообщила адвокат евромайдановцев Виктория Дейнека. «Очередной «подарок» под елку от Шевченковского р/с г. Киева (судьи Мартынов, Линник, присяжные) для пострадавших по преступлениям Майдана! Изменили меру пресечения Гебану Костенко на домашний арест, сегодня выпустили ... Источник: Политека.