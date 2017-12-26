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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 23:50
· Домашний арест · Мера пресечения · Покушение · Суд · Арест · Активисты · Райсуд
Давший условный срок Крысину судья отпустил из СИЗО "титушек", обвиняемых в покушении на убийство, - прокурор Донской

Давший условный срок Крысину судья отпустил из СИЗО "титушек", обвиняемых в покушении на убийство, - прокурор Донской (13 новостей)

«Им изменили меру пресечения»

Шевченковский райсуд изменил меру пресечения двум обвиняемым в покушении на убийства активистов Майдана с содержания под стражей на домашний арест. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Олег Гебан и Сергей Костенко обвиняются в завершенном покушении на убийство шести человек 18 февраля возле Майдана.

Это решение принял состав судей, в который входит судья Олег Линник, ранее освободивший одного из фигурантов убийства киевского журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина из зала суда, приговорив его к четырем годам лишения свободы условно. Председательствующим судьей во время принятия решения по Гебану и Костенко был судья Мартынов.

"Основная мотивация, насколько я понял, это то, что они (Гебан и Костенко, - ред.) долгое время находятся под стражей и, соответственно, это нарушение конвенций, поэтому нужно изменить меру пресечения. Соответственно, долгое время дело рассматривается, оно в суде с января 2016 года, т.е. уже два года. Соответственно суд делает вывод, что раз дело уже долго находится в суде, то нужно изменить меру пресечения", - сказал Горбатюк.

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По его мнению, это решение необоснованно, так как суд редко назначал судебные заседания по этому делу, фактически затягивая его рассмотрение.

Возможно, прокуратура будет повторно обращаться в суд для изменения меры пресечения для обвиняемых.

Обновлено в 23:00 Об этом постановил Шевченковский суд, сообщают "Тексты" со ссылкой на руководителя отдела прокуроров Департамента специальных расследований Алексея Донского.

Обновлено в 23:50 Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под стражи двух «титушек» Олега Гебана и Сергея Костенко, обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана Об этом сообщила адвокат евромайдановцев Виктория Дейнека. «Очередной «подарок» под елку от Шевченковского р/с г. Киева (судьи Мартынов, Линник, присяжные) для пострадавших по преступлениям Майдана! Изменили меру пресечения Гебану Костенко на домашний арест, сегодня выпустили ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Давший условный срок Крысину судья отпустил из СИЗО "титушек", обвиняемых в покушении на убийство, - прокурор Донской»
Фото Скандальный судья, который дал условный приговор Крысину, отпустил на волю двух титушек
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.17, 20:49 Шевченковский суд отпустил из СИЗО Олега Гебана и Сергея Костенко — обвиняемых в завершенном покушении на убийство шести человек 18 февраля возле Майдана. Они будут под домашним арестом.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.17, 20:49 Шевченковский суд отпустил из СИЗО Олега Гебана и Сергея Костенко — обвиняемых в завершенном покушении на убийство шести человек 18 февраля возле Майдана. Они будут под домашним арестом.
ТСН ТСН  ·  26.12.17, 20:59 Решение суда обжаловать невозможно.
Факты Факты  ·  26.12.17, 21:25 О приговоре сообщила адвокат потерпевших Виктория Дейнека
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  26.12.17, 21:56 Им изменили меру пресечения
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.12.17, 22:12 Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи двоих "титушек" Олега Гебана и Сергея Костенко, которых обвиняют в покушении на убийство евромайдановцев
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  26.12.17, 22:28 Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи двоих "титушек" Олега Гебана и Сергея Костенко, которых обвиняют в покушении на убийство евромайдановцев. Об этом рассказала адвокат евромайдановцев…
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Апостроф Апостроф  ·  26.12.17, 22:53 Шевченковский районный суд города Киева, ранее приговоривший убийцу журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина к условному заключению, отпустил двух "титушек" под домашний арест.
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.12.17, 23:00 Обвиняемых в завершенном покушении на убийство шести человек 18 февраля 1014 возле Майдана Олега Гебана и Сергея Костенко отпустили из СИЗО. Об этом постановил Шевченковский суд, сообщают "Тексты" со…
Politeka Politeka  ·  26.12.17, 23:50 Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под стражи двух «титушек» Олега Гебана и Сергея Костенко, обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана Об этом сообщила адвокат евромайдановцев…
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