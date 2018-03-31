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Декларация Тимошенко: арендует дом и 4 земучастка под Киевом

Декларация Тимошенко: арендует дом и 4 земучастка под Киевом (3 новости)

«Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко получила в 2017 году более 225 тыс. грн заработной платы как народный депутат, а также…»

В 2017 году лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила более 225 тыс. грн заработной платы как народный депутат. Об этом свидетельствуют данные декларации Ю.Тимошенко, обнародованной на сайте Единого реестра деклараций.

Также отмечается, что в прошлом году Ю.Тимошенко получила почти 253 тыс. грн в качестве средств для выполнения полномочий парламентария.

На счету в Ощадбанке у Ю.Тимошенко лежит более 614 тыс. грн. Также, Ю.Тимошенко задекларировала 290 тыс. грн наличкой.

При этом у мужа Ю.Тимошенко, что она и задекларировала, на банковских счетах - более 22 тыс. грн, 28,1 тыс. долл. Наличкой у мужа политика - 19,4 тыс. евро, 360 тыс. грн и почти 358 тыс. долл.

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Лидер "Батькивщины" арендует дом общей площадью 588 кв. м в Козине (Обуховский район Киевской области).

Также Тимошенко задекларировала несколько ювелирных изделий торговых марок Mikimoto, Chanel, Dinh Van, Cartier.

Согласно данным декларации Ю.Тимошенко, она не владеет транспортными средствами. В то же время муж Ю.Тимошенко задекларировал два автомобиля - Mercedes-Benz 2014 года выпуска и ГАЗ 1983 года выпуска.

Как сообщал УНН, Президент П.Порошенко за 2017-й год задекларировал 16,3 млн грн доходов.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  31.03.18, 11:51 Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила в 2017 году более 225 тыс. грн заработной платы как народный депутат, а также почти 253 тыс. грн в качестве средств для выполнения полномочий парламентария.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.03.18, 13:39 Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила в 2017 году более 225 тыс. грн заработной платы как народный депутат, а также почти 253 тыс. грн для выполнения полномочий парламентария.
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