  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Дело Бубенчика и убийства майдановцев расследовали с 2014 года, — Горбатюк
Политика
Гордон Гордон ·
· ГПУ · Евромайдан · Журналист · Прокурор
Дело Бубенчика и убийства майдановцев расследовали с 2014 года, — Горбатюк

Дело Бубенчика и убийства майдановцев расследовали с 2014 года, — Горбатюк (4 новости)

«УПК не дает полномочий менять следственную группу по делу о расстрелах на Майдане»

Решением сменить прокуроров, которые занимаются делом активиста Евромайдана Ивана Бубенчика, генпрокурор Украины Юрий Луценко "плюет с высокой горы" на закон, невмешательство в работу следователей и здравый смысл, считает журналистка Ольга Решетилова.Смена группы прокуроров в деле о расстреле правоохранителей во время Евромайдана активистом Иваном Бубенчиком является "хитрым планом" генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Такое мнение выразила в Facebook журналистка Ольга Решетилова.

"Что-то мне подсказывает, что есть в таких действиях Луценко хитрый план. Одним махом он успокаивает разгневанную толпу и подсаживает героя на свой прокурорский крючок. И сам выходит такой весь в белом и на коне. Все-таки ментовского в нем больше, чем прокурорского", написала она.

Журналистка провела параллель с избранием меры пресечения экс-командиру батальона "Айдар" Валентину Лыхолиту летом 2016 года.

"Юрий Витальевич прискакал в Печерский суд, где избирали меру пресечения Бате, Валентину Лыхолиту, а Семенченко и Ко уже перекрыли Крещатик и жгли шины. Луценко похлопал Батю по плечу, сказал, что он классный пацан, нагнул своих подчиненных и суд, чтобы Батю отпустили. Ну и для широкой общественности дело Бати-Рубежа похоронили. А через полгода Батя и его люди поехали движовать на блокаду, бились с Аброськиным (первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. "ГОРДОН") и устанавливали палатки в Киеве. Правда, просто с блокады Батю вызвали в прокуратуру и, видимо, напомнили о деле и великодушии генпрокурора. После этого Батя притих", рассказала Решетилова.

Холодницкий пришел на допрос в ГПУ (обновлено)
Холодницкий пришел на допрос в ГПУ (обновлено)

По ее словам, с Бубенчиком "та же история".

"Опять герой, снова протесты, снова Юрий Витальевич принимает "Соломоново решение" и плюет с высокой горы на закон, на невмешательство в работу следователей и здравый смысл", заявила журналистка.

4 апреля Луценко заявил, что расследованием дела Бубенчика будет заниматься другая группа прокуроров. Генпрокурор отметил, что считает неправильной квалификацию его действий.

3 апреля Бубенчика задержали и доставили в Печерский суд Киева для избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего. Избрание меры пресечения в этот день по ходатайству адвокатов перенесли. Оно продолжится 5 апреля.

В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, поэтому на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", подчеркнул активист.

В ГПУ тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  04.04.18, 20:39 Генеральная прокуратура одновременно проводила расследование дела Ивана Бубенчика и погибших на Майдане, потому что эти дела "невозможно осуществлять отдельно"
Хвиля Хвиля  ·  04.04.18, 22:00 Генеральная прокуратура одновременно проводила расследование дела Ивана Бубенчика и погибших на Майдане, потому что эти дела «невозможно осуществлять отдельно» Об этом сообщил глава управления…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  04.04.18, 22:30 УПК не дает полномочий менять следственную группу по делу о расстрелах на Майдане.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
&quot;Они герои!&quot; Грибаускайте ярко ответила Трампу об украинских военных

"Они герои!" Грибаускайте ярко ответила Трампу об украинских военных
Минрегион разрешит размещать детсады в жилых домах

Минрегион разрешит размещать детсады в жилых домах
Нардепом от БПП зарегистрировали Романа Зварича

Нардепом от БПП зарегистрировали Романа Зварича
Украина предложила РФ передать 23 россиян в обмен на политзаключенных

Украина предложила РФ передать 23 россиян в обмен на политзаключенных
НАБУ проверит, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи, - Арьев

НАБУ проверит, получала ли Тимошенко деньги от Каддафи, - Арьев
Аваков рассказал еще об одном плане расстрела в Верховной Раде

Аваков рассказал еще об одном плане расстрела в Верховной Раде
Минрегион планирует ограничить плотность населения при застройке

Минрегион планирует ограничить плотность населения при застройке
Высланные из Польши российские дипломаты покинули страну

Высланные из Польши российские дипломаты покинули страну
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
5 апреля: все праздники на сегодня

5 апреля: все праздники на сегодня
Чайку» Брежнева выставили на продажу (ФОТО)

Чайку» Брежнева выставили на продажу (ФОТО)
НАБУ начало проверку информации о финансировании Каддафи избирательной кампании Тимошенко 2010 года

НАБУ начало проверку информации о финансировании Каддафи избирательной кампании Тимошенко…
«Счастливая» пенсионерка из агитационного ролика Порошенко едва выживает на свою пенсию

«Счастливая» пенсионерка из агитационного ролика Порошенко едва выживает на свою…
Трамп решил оставить американские войска в Сирии на &amp;quot;чуть дольше&amp;quot; – Reuters

Трамп решил оставить американские войска в Сирии на "чуть дольше"…
&quot;Ливерпуль&quot; разгромил &quot;Манчестер Сити&quot;, &quot;Барселона&quot; - &quot;Рому&quot; в матчах Лиги чемпионов

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити", "Барселона" - "Рому" в матчах Лиги…
Хижняк и Харлан стали лучшими спортсменами Украины 2017 года

Хижняк и Харлан стали лучшими спортсменами Украины 2017 года
В Facebook сообщили, что Cambridge Analytica собрала данные 87 миллионов пользователей

В Facebook сообщили, что Cambridge Analytica собрала данные 87 миллионов…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.