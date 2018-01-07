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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 15:29
· Полиция · Станция метро · Работа · Заместитель
Дело Ноздровской: сколько сотен копов расследуют дело

Дело Ноздровской: сколько сотен копов расследуют дело (5 новостей)

«В полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий»

Национальная полиция полностью воспроизвела маршрут юриста Ирины Ноздровской: от места работы в Киеве и до станции метро "Героев Днепра". Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба МВД Украины.

"На сегодняшний день мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается", - отметил Аброськин.

В то же время первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что к расследованию убийства Ноздровской привлекли около 300 человек.

Ранее сообщалось, что для раскрытия убийства Ноздровской создан координационный штаб, куда вошли лучшие следователи и специалисты уголовного розыска.

Полиция озвучила важную деталь убийства Ирины Ноздровской
Полиция озвучила важную деталь убийства Ирины Ноздровской

Обновлено в 15:08 В полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий.

Обновлено в 15:29 "По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается", - отметил Аброськин.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело Ноздровской: сколько сотен копов расследуют дело»
Фото Дело Ноздровской: сколько сотен копов расследуют дело
Фото Полиция полностью воссоздала маршрут Ноздровской перед ее убийством, – МВД
Фото Дело о гибели Ноздровской. В полиции отрабатывать 4 версии убийства
Фото Дело Ноздровской: Полиция воссоздала маршрут убитой от работы к метро
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Украинская правда Украинская правда  ·  07.01.18, 13:58 Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" недавно убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской и отрабатывает 4 версии.
Politeka Politeka  ·  07.01.18, 14:26 Полиции удалось восстановить маршрут погибшей под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской от работы до метро «Героев Днепра» Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав…
Главред Главред  ·  07.01.18, 15:08 В полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий.
Газета День Газета День  ·  07.01.18, 15:29 Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" недавно убитой под Киевом правозащитницы Ирины Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Об этом сообщил первый заместитель председателя…
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