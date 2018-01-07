Дело Ноздровской: сколько сотен копов расследуют дело

Национальная полиция полностью воспроизвела маршрут юриста Ирины Ноздровской: от места работы в Киеве и до станции метро "Героев Днепра". Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба МВД Украины.
"На сегодняшний день мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается", - отметил Аброськин.
В то же время первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что к расследованию убийства Ноздровской привлекли около 300 человек.
Ранее сообщалось, что для раскрытия убийства Ноздровской создан координационный штаб, куда вошли лучшие следователи и специалисты уголовного розыска.
Обновлено в 15:08 В полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий.
Обновлено в 15:29 "По состоянию на сегодня мы уже полностью воссоздали маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро "Героев Днепра" и частично в село Демидов, где жила потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается", - отметил Аброськин.