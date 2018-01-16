Дело Ноздровской: в сети появилось видео с камер наблюдения в день убийства (9 новостей и 1 видео) «Ноздровскую зафиксировали камеры наблюдения»

Министерство внутренних дел Украины обнародовало кадры с уличных камер наблюдения, на которых зафиксирована юрист Ирина Ноздровськая по дороге из центра Киева домой в день убийства 29 декабря.

Обновлено в 23:59 Видео опубликовал представитель МВД Артем Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Обновлено в 00:44 На видео видно, как Ирина Ноздровская в 15:40 заходит на станцию метро Крещатик, в 16:11 её зафиксировали камеры наблюдения на станции метро Героев Днепра. Далее она отправилась на маршрутное такси, на котором и уехала домой в село Демидов. По дороге она звонила родителям, что скоро будет дома. В 17:30 вышла из маршрутки, но домой уже не вернулась.