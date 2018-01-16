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Дело Ноздровской: в сети появилось видео с камер наблюдения в день убийства

Дело Ноздровской: в сети появилось видео с камер наблюдения в день убийства (9 новостей и 1 видео)

«Ноздровскую зафиксировали камеры наблюдения»

Министерство внутренних дел Украины обнародовало кадры с уличных камер наблюдения, на которых зафиксирована юрист Ирина Ноздровськая по дороге из центра Киева домой в день убийства 29 декабря.

Обновлено в 23:59 Видео опубликовал представитель МВД Артем Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Обновлено в 00:44 На видео видно, как Ирина Ноздровская в 15:40 заходит на станцию метро Крещатик, в 16:11 её зафиксировали камеры наблюдения на станции метро Героев Днепра. Далее она отправилась на маршрутное такси, на котором и уехала домой в село Демидов. По дороге она звонила родителям, что скоро будет дома. В 17:30 вышла из маршрутки, но домой уже не вернулась.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело Ноздровской: в сети появилось видео с камер наблюдения в день убийства»
Фото Убийство Ноздровской: появилось эксклюзивное видео последних часов жизни правозащитницы
Фото Убийство Ноздровськой: МВД показало последние часы жизни юристки
Фото Убийство Ноздровской: опубликовано видео с камер наблюдения
Фото Опубликованы кадры последних часов жизни Ноздровской
Фото МВД обнародовало видео последнего дня жизни Ноздровской
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 17:22 В день смерти правозащитница Ирина Ноздровская трижды попадала в поле зрения камер наблюдения по пути домой.
Апостроф Апостроф  ·  16.01.18, 19:48 В интернете обнародовали видео с камер наблюдения, на которые в день убийства попала украинская правозащитница Ирина Ноздровская.
Обозреватель Обозреватель  ·  16.01.18, 21:08 Ноздровскую зафиксировали камеры наблюдения
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.01.18, 22:00 Министерство внутренних дел обнародовало кадры с уличных камер наблюдения, на которых зафиксирована юрист Ирина Ноздровская по дороге из центра Киева домой в день убийства 29 декабря
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  16.01.18, 22:06 Расследование резонансного убийства известной правозащитницы Ирины Ноздровской продолжается до сих пор. Было опубликовано видео с камер наблюдения, которые зафиксировали ее накануне убийства. Соответствующая…
Факты Факты  ·  16.01.18, 22:17 Правоохранители заявляют о продолжении расследования дела о гибели правозащитницы
Голос.UA Голос.UA  ·  16.01.18, 23:59 В сети опубликовали кадры с камер наружного наблюдения последних часов жизни правозащитницы Ирины Ноздровской. Видео опубликовал представитель МВД Артем Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.…
Сегодня Сегодня  ·  17.01.18, 00:44 Национальная полиция продолжает расследование. Появилось видео с уличных камер наблюдения, на которых можно увидеть путь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской из Киева домой в село Демидов 29 декабря,…
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