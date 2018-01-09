Дело о земельных махинациях мэра Бучи в Киевской области передано в суд (10 новостей) «Расследование дела продолжалось с 2016 года»

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по действующему мэру Бучи и секретарю Бучанского городского совета Киевской области, которые подозреваются в махинациях с землей

Обновлено в 19:59 Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по действующему мэру Бучи и секретарю Бучанского городского совета Киевской области, которые подозреваются в махинациях с землей, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Обновлено в 20:19 По версии следствия, чиновники в течение 2002-2015 годов "незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 млн грн".