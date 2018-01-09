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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 20:19
· ГПУ · Мэр · Суд
Дело о земельных махинациях мэра Бучи в Киевской области передано в суд

Дело о земельных махинациях мэра Бучи в Киевской области передано в суд (10 новостей)

«Расследование дела продолжалось с 2016 года»

Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по действующему мэру Бучи и секретарю Бучанского городского совета Киевской области, которые подозреваются в махинациях с землей

Обновлено в 19:59 Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по действующему мэру Бучи и секретарю Бучанского городского совета Киевской области, которые подозреваются в махинациях с землей, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Обновлено в 20:19 По версии следствия, чиновники в течение 2002-2015 годов "незаконно передали в собственность земельные участки лесного фонда общей площадью более 80 га, что нанесло ущерб государству на общую сумму 400 млн грн".

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело о земельных махинациях мэра Бучи в Киевской области передано в суд»
Фото Дело о земельных махинациях мэра Бучи в Киевской области передано в суд
Фото ГПУ передала в суд дело о земельных махинациях мэра Бучи
Фото ГПУ передала в суд дело в отношении мэра Бучи
Фото ГПУ направила в суд дело в отношении мэра Бучи
Фото Земельные махинации под Киевом: мэру Бучи грозит до 6 лет тюрьмы
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.18, 17:17 Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по действующему мэру Бучи и секретарю Бучанского городского совета Киевской области, которые подозреваются в махинациях с землей, сообщила…
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Факты Факты  ·  09.01.18, 17:59 Расследование дела продолжалось с 2016 года
Голос.UA Голос.UA  ·  09.01.18, 18:52 Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении действующего городского головы и секретаря Бучанской городского совета Киевской области. Об этом сообщает пресс-секретарь…
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.18, 19:59 Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт по действующему мэру Бучи и секретарю Бучанского городского совета Киевской области, которые подозреваются в махинациях с землей, сообщила…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  09.01.18, 20:19 Мэру Бучи (Киевская область) Анатолию Федоруку, а также секретарю Бучанского горсовета и экс-начальникам городского отдела Госкомзема грозит до шести лет тюремного заключения по обвинению в земельных…
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