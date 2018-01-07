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Дело "представительства ДНР" во Франции рассмотрит Высший трибунал страны (5 новостей) «Франция не признает так называемого представительства "ДНР" в Марселе»

Французский трибунал 11 января рассмотрит вопрос о запрете так называемого "представительства "ДНР" в Марселе. Об этом сообщает ТСН.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел страны, открытыие "представительства" под видом общественной организации является абсолютно незаконным.

В частности, на заседании трибунал намерен рассмотреть требование прокурора об отмене государственной регистрации ассоциации "Официальный репрезентативный центр ДНР во Франции".

Для этого государственный обвинитель подготовил материалы досудебного следствия и доказательства нарушения "ассоциацией ДНР" законодательства Франции и норм международного права.

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Обновлено в 17:59 11 января во Франции высший трибунал рассмотрит вопрос о запрете так называемого представительства "ДНР", которое открылось в Марселе под видом общественной организации.

Обновлено в 19:01 Официальное же открытие так называемого "представительского центра" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" состоялось 25 сентября во французском Марселе. На нем присутствовали французские политики и эксперты, которые финансируются Кремлем.