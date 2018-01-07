  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Дело "представительства ДНР" во Франции рассмотрит Высший трибунал страны
Политика
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 19:01
· Франция · Пресс-секретарь · Январь
Дело "представительства ДНР" во Франции рассмотрит Высший трибунал страны

Дело "представительства ДНР" во Франции рассмотрит Высший трибунал страны (5 новостей)

«Франция не признает так называемого представительства "ДНР" в Марселе»

Французский трибунал 11 января рассмотрит вопрос о запрете так называемого "представительства "ДНР" в Марселе. Об этом сообщает ТСН.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел страны, открытыие "представительства" под видом общественной организации является абсолютно незаконным.

В частности, на заседании трибунал намерен рассмотреть требование прокурора об отмене государственной регистрации ассоциации "Официальный репрезентативный центр ДНР во Франции".

Для этого государственный обвинитель подготовил материалы досудебного следствия и доказательства нарушения "ассоциацией ДНР" законодательства Франции и норм международного права.

Франция будет продолжать помогать Украине в освобождении заложников, -…
Франция будет продолжать помогать Украине в освобождении заложников, -…

Обновлено в 17:59 11 января во Франции высший трибунал рассмотрит вопрос о запрете так называемого представительства "ДНР", которое открылось в Марселе под видом общественной организации.

Обновлено в 19:01 Официальное же открытие так называемого "представительского центра" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" состоялось 25 сентября во французском Марселе. На нем присутствовали французские политики и эксперты, которые финансируются Кремлем.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело "представительства ДНР" во Франции рассмотрит Высший трибунал страны»
Фото Дело "представительства ДНР" во Франции рассмотрит Высший трибунал страны
Фото Во Франции судьбу "представительства ДНР" будет решать высший трибунал
Фото Трибунал рассмотрит вопрос запрета "представительства ДНР" во Франции
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  07.01.18, 13:30 Прокуратура Франции по ходатайству Министерства иностранных дел страны пытается отменить государственную регистрацию так называемого представительского центра террористической организации "ДНР".
ТСН ТСН  ·  07.01.18, 14:45 Франция не признает так называемого представительства "ДНР" в Марселе.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.18, 17:59 11 января во Франции высший трибунал рассмотрит вопрос о запрете так называемого представительства "ДНР", которое открылось в Марселе под видом общественной организации.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.01.18, 19:01 В четверг, 11 января, высший трибунал Франции рассмотрит вопрос о запрете в Марселе так называемого "представительства "ДНР" под видом общественной организации. Фейковый "представительский центр "ДНР"…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
За прошлый год Порошенко лишил гражданства более 5 тысяч человек

За прошлый год Порошенко лишил гражданства более 5 тысяч человек
Количество выданных Литвой трудовых виз для укранцев выросло вдвое

Количество выданных Литвой трудовых виз для укранцев выросло вдвое
Дело &quot;представительства ДНР&quot; во Франции рассмотрит Высший трибунал страны

Дело "представительства ДНР" во Франции рассмотрит Высший трибунал страны
К расследованию убийства Ноздровской привлечены 300 работников Нацполиции

К расследованию убийства Ноздровской привлечены 300 работников Нацполиции
Вятрович объяснил, почему период пребывания Украины в составе СССР является оккупацией

Вятрович объяснил, почему период пребывания Украины в составе СССР является…
Ким Чен Ын распорядился создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей

Ким Чен Ын распорядился создать условия для улучшения отношений с…
Тиллерсон назвал Украину краеугольным камнем отношений США с Россией

Тиллерсон назвал Украину краеугольным камнем отношений США с Россией
В Раде отреагировали на заявления о &quot;сотнях тысячах украинских беженцев&quot; в Польше

В Раде отреагировали на заявления о "сотнях тысячах украинских беженцев"…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В чем Меган Маркл пойдет к алтарю: роскошные эскизы будущего свадебного платья (Фото)

В чем Меган Маркл пойдет к алтарю: роскошные эскизы будущего…
В сети раскритиковали рождественское фото Порошенко

В сети раскритиковали рождественское фото Порошенко
Стало известно сколько украинцев лишились гражданства за 2017 год

Стало известно сколько украинцев лишились гражданства за 2017 год
&quot;За мизерную зарплату&quot;: патриарх Кирилл пожаловался бездомным на жизнь

"За мизерную зарплату": патриарх Кирилл пожаловался бездомным на жизнь
В столичном регионе Сиднея зафиксировали самую высокую температуру за 79 лет

В столичном регионе Сиднея зафиксировали самую высокую температуру за 79…
&amp;quot;Реал&amp;quot; был готов заплатить за Коутиньо € 200 млн

"Реал" был готов заплатить за Коутиньо € 200 млн
Неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой в Кировоградской области

Неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой в Кировоградской области
Власти Ирана запретили обучение английскому в начальных классах

Власти Ирана запретили обучение английскому в начальных классах
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.