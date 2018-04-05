Дело Януковича: суд заслушал судебных экспертов

Про таке заявив в ефірі "5 каналу" голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Вони фактично намагаються відволікти увагу від суті справи. Підмінити це розглядом тези про державний заколот, внаслідок якого Януковича нібито позбавили влади незаконно. І ніби саме це є суттю справи, а не питання державної зради Януковича. Це тактика захисту Януковича. Причому перша тактична лінія була минулого року – максимальне затягування цього судового процесу, а коли стало зрозуміло, що суд рухається, повільно, але рухається вперед, і що ризики для Януковича з точки зору вироки судового досить серйозно, докази теж є. Тоді вони почали гратися в іншу гру – про цей державний заколот. І це суто політтехнологічна теза, причому теза російської пропаганди і вона активно розкручується", – заявив Фесенко.

Він також сказав, чого хоче домагається захист Януковича і коли все ж таки завершиться розгляд цієї справи: "Вони хотіли максимально розширити коло свідків від Януковича, щоб це тягнулося далі. Я думаю, що задум в тому, щоб це тягнулося до виборчої кампанії, тому що тоді буде аргумент, що вибори впливають на хід судового процесу. Судячи по анонсах, які були і навіть за логікою цього процесу, якщо вже експертів заслуховують і головні свідки виступили, то це означає, що все ж таки цей судовий процес наближається до фінішної прямої. Я сподіваюся, що до літніх канікул все буде завершено".

Що ще сказав експерт, дивіться у повному відео:

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Нагадаємо, 18 січня під час допиту в суді колишній охоронець Януковича Віктор Резніченко розповів, що 22 лютого 2014 року в Харкові президент-утікач мав узяти участь у з'їзді "Партії регіонів", але цей захід не відбувся. За словами свідка, коли гвинтокрил із Януковичем того дня вилетів із Харкова, через годину диспетчер авіаруху вийшов на зв'язок і наказав повернутися до Харкова, сказавши, що це "команда Турчинова". Проте пілот повідомив, що до Харкова бракує пального, і було вирішено сісти в аеропорту Донецька.

Як повідомляв 5.UA, ГПУ анонсувала нову справу щодо Януковича і Захарченка.

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