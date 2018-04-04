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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 19:31
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День на Донбассе: с начала очередных суток «перемирия» боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ

День на Донбассе: с начала очередных суток «перемирия» боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ (7 новостей)

«С начала суток боевики осуществили 18 обстрелов позиций сил АТО, никто из военных не пострадал»

В зоне проведения анти-террористической операции (АТО) в первую половину суток режим "пасхального перемирия" боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По состоянию на 18.00 4 апреля зафиксировано 18 обстрелов позиций сил АТО.

В частности, на Донецком направлении противник вел огонь по нашим укреплениям в районе Лебединского и Каменки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Также из гранатометов обстреляны защитники Авдеевки и Водяного, из крупнокалиберных пулеметов - Гнутового, а снайперского и стрелкового оружия - защитники Широкиного, Водяного и Шахты "Бутовка". Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся вблизи Павлополя, Гнутового, Авдеевки и Невельского", - сообщают в штабе.

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На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе станции Донец.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Возведение Пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00 4 апреля 2018...

Опубликовано Пресс-центр штаба АТО 4 апреля 2018 г.

Обновлено в 19:20 С полуночи до 18:00 4 апреля в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в первую половину суток режим "пасхального перемирия" противник не придерживался. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. По состоянию на 18:00 4 апреля, зафиксировано 18 обстрелов позиций сил АТО.…

Обновлено в 19:31 Из гранатометов вражеские войска стреляли возле Авдеевки и Водяного, из крупнокалиберных пулеметов - возле Гнутово. 

ФОТО К НОВОСТИ: «День на Донбассе: с начала очередных суток «перемирия» боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ»
Фото С начала "пасхального" перемирия боевики обстреляли украинские позиции более 100 раз, – Олифер
Фото За сутки зафиксировано 18 обстрелов позиций сил АТО
Фото За день зафиксировано 18 обстрелов позиций сил АТО
Фото С начала суток боевики 18 раз нарушили "пасхальное" перемирие, - штаб
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 18:26 В первую половину суток режима "пасхального перемирия" боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 18 обстрелов позиций сил АТО.
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 18:31 С начала суток боевики осуществили 18 обстрелов позиций сил АТО, никто из военных не пострадал.
ИС ИС  ·  04.04.18, 18:40 В первой половине текущих суток режим «пасхального перемирия» боевиками российско-оккупационных войск не соблюдался. Как сообщил в среду вечером пресс-центр штаба АТО (ООС), по состоянию на 18:00 зафиксировано…
Канал 112 Канал 112  ·  04.04.18, 18:54 С начала действия "пасхального" перемирия на Донбассе боевики более 100 раз обстреляли украинские позиции. Об этом заявила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook. "Пасхальное" перемирие…
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Голос.UA Голос.UA  ·  04.04.18, 19:20 С полуночи до 18:00 4 апреля в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в первую половину суток режим "пасхального перемирия" противник не придерживался. Об этом сообщает пресс-центр штаба…
Канал 112 Канал 112  ·  04.04.18, 19:31 С начала суток боевики 18 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр штаба…
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