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День на Донбассе: с начала очередных суток «перемирия» боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ (7 новостей) «С начала суток боевики осуществили 18 обстрелов позиций сил АТО, никто из военных не пострадал»

В зоне проведения анти-террористической операции (АТО) в первую половину суток режим "пасхального перемирия" боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По состоянию на 18.00 4 апреля зафиксировано 18 обстрелов позиций сил АТО.

В частности, на Донецком направлении противник вел огонь по нашим укреплениям в районе Лебединского и Каменки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Также из гранатометов обстреляны защитники Авдеевки и Водяного, из крупнокалиберных пулеметов - Гнутового, а снайперского и стрелкового оружия - защитники Широкиного, Водяного и Шахты "Бутовка". Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся вблизи Павлополя, Гнутового, Авдеевки и Невельского", - сообщают в штабе.

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На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе станции Донец.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Возведение Пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00 4 апреля 2018...

Опубликовано Пресс-центр штаба АТО 4 апреля 2018 г.

Обновлено в 19:20 С полуночи до 18:00 4 апреля в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в первую половину суток режим "пасхального перемирия" противник не придерживался. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. По состоянию на 18:00 4 апреля, зафиксировано 18 обстрелов позиций сил АТО.…

Обновлено в 19:31 Из гранатометов вражеские войска стреляли возле Авдеевки и Водяного, из крупнокалиберных пулеметов - возле Гнутово.