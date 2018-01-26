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Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев · · Обновлено в 08:30
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День таможенников и ревизоров: события 26 января

День таможенников и ревизоров: события 26 января (6 новостей)

«В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины»

Доброе утро, киевляне! Vgorode собрал актуальную информацию о погоде, курсе валют, ценах на бензин и праздниках. На календаре 26 января, а значит: Праздник Сегодня во всем мире отмечают Международный день таможенника. Именно в этот день, 26 января, в 1953 году в Брюсселе прошла первая сессия Совета таможенного сотрудничества. В 1994 году эту организацию переименовали во Всемирную таможенную организацию. Также сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники контрольно-ревизионной службы Украины. В этот день, 26 января, был подписан закон "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине". Именины Именины сегодня празднуют Максим, Петр, Афанасий и Яков. Погода В Киеве сегодня синоптики переменную облачность. Температура днем до -3, ночью до -13 градусов. Цены на бензин Средняя цена на А-95 на киевских АЗС - 30,24 грн, А-92 – 29,54 грн. Дизтопливо: 28,31 грн. Газ: 13,02 грн. Курс валют Курс доллара от НБУ - 28,86 грн, средний банковский коммерческий курс покупки доллара - 28,50, продажи - 28,78 грн. Курс евро от НБУ - 35,65 грн, средний банковский коммерческий курс покупки евро - 35,17 грн, продажи - 35,80 грн, Курс биткойн

Обновлено в 08:15 Нацбанк обнародовал цифры

Обновлено в 08:30 Евро подорожает на 1 копейку и его курс составит 35,66 гривны. Это новый исторический антирекорд гривны по отношению к евро. Предыдущий был зафиксирован 25 января 2018 года — 35,35 грн.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Городской Дозор Городской Дозор  ·  26.01.18, 06:00 В этот день отмечаются Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
УНН УНН  ·  26.01.18, 06:45 Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 января установлены на таком уровне: 28,745248 грн за доллар; 35,664229 грн за евро; 0,513960 грн за российский…
Гордон Гордон  ·  26.01.18, 06:59 Курс гривны к доллару вырос на девять копеек, к евро – снизился на одну.Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 26 января.Курс гривны к доллару вырос…
Обозреватель Обозреватель  ·  26.01.18, 08:15 Нацбанк обнародовал цифры
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.01.18, 08:30 На пятницу, 26 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар незначительно подешевел, при этом евро установил очередной антирекорд.…
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