День таможенников и ревизоров: события 26 января

Доброе утро, киевляне! Vgorode собрал актуальную информацию о погоде, курсе валют, ценах на бензин и праздниках. На календаре 26 января, а значит: Праздник Сегодня во всем мире отмечают Международный день таможенника. Именно в этот день, 26 января, в 1953 году в Брюсселе прошла первая сессия Совета таможенного сотрудничества. В 1994 году эту организацию переименовали во Всемирную таможенную организацию. Также сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники контрольно-ревизионной службы Украины. В этот день, 26 января, был подписан закон "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине". Именины Именины сегодня празднуют Максим, Петр, Афанасий и Яков. Погода В Киеве сегодня синоптики переменную облачность. Температура днем до -3, ночью до -13 градусов. Цены на бензин Средняя цена на А-95 на киевских АЗС - 30,24 грн, А-92 – 29,54 грн. Дизтопливо: 28,31 грн. Газ: 13,02 грн. Курс валют Курс доллара от НБУ - 28,86 грн, средний банковский коммерческий курс покупки доллара - 28,50, продажи - 28,78 грн. Курс евро от НБУ - 35,65 грн, средний банковский коммерческий курс покупки евро - 35,17 грн, продажи - 35,80 грн, Курс биткойн

Обновлено в 08:15 Нацбанк обнародовал цифры

Обновлено в 08:30 Евро подорожает на 1 копейку и его курс составит 35,66 гривны. Это новый исторический антирекорд гривны по отношению к евро. Предыдущий был зафиксирован 25 января 2018 года — 35,35 грн.