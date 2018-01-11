День в АТО: боевики вели обстрелы из минометов и гранатометов у Светлодарской дуги и на Приазовье

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 7 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На луганском направлении враг проявлял огневую активность в районе Светлодарской дуги. Под обстрелами из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались наши позиции на подступах к Новолуганскому, а у Луганского боевики применили 120-мм минометы. Также вблизи Новозвановки незаконные вооруженные формирования нарушали режим тишины из крупнокалиберных пулеметов.
Обновлено в 18:59 "Всего с начала суток вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 7 обстрелов укреплений ВСУ", – говорится в сообщении.
Обновлено в 20:54 "В целом с начала суток вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 7 обстрелов укреплений ВСУ", –; говорится в сообщении.