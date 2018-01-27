День в АТО: Возле Верхнеторецкого погиб украинский военный

На востоке страны продолжается противостояние. Украинские военные понесли потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб АТО.
По данным ведомства, трагический инцидент произошел сегодня, 27 января.
"На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения несовместимо с жизнью военнослужащий сил АТО", – рассказали военные.
Обновлено в 21:17 Одни украинский военный погиб от пули снайпера в зоне АТО за минувшие сутки.
Обновлено в 21:32 При выполнении служебно-боевой задачи 27 января погиб боец батальона имени генерала Кульчицкого.