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День в АТО: Возле Верхнеторецкого погиб украинский военный

День в АТО: Возле Верхнеторецкого погиб украинский военный (19 новостей и 1 видео)

«Вблизи Верхнеторецкого работал снайпер террористов»

На востоке страны продолжается противостояние. Украинские военные понесли потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб АТО.

По данным ведомства, трагический инцидент произошел сегодня, 27 января.

"На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения несовместимо с жизнью военнослужащий сил АТО", – рассказали военные.

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Обновлено в 21:17 Одни украинский военный погиб от пули снайпера в зоне АТО за минувшие сутки.

Обновлено в 21:32 При выполнении служебно-боевой задачи 27 января погиб боец батальона имени генерала Кульчицкого.

ФОТО К НОВОСТИ: «День в АТО: Возле Верхнеторецкого погиб украинский военный»
Фото Одни украинский военный погиб от пули снайпера в зоне АТО за минувшие сутки
Фото В зоне АТО от пули снайпера погиб украинский военный
Фото В зоне АТО вражеский снайпер обстрелял украинских военных: среди бойцов ВСУ есть потери
Фото На Донбассе от пули снайпера погиб боец АТО
Фото Украинский военный погиб от пули снайпера на Донбассе
Фото Возле Верхнеторецкого от пули снайпера боевиков погиб украинский военный
Фото От пули снайпера в зоне АТО погиб украинский военный
Фото Днем боевики обстреляли позиции ВСУ у Верхнеторецкого, погиб военный
Фото В зоне АТО от пули снайпера боевиков погиб украинский военный
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Depo.ua Depo.ua  ·  27.01.18, 18:14 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-центр штаба АТО. На Донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению,…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.01.18, 18:37 Вблизи Верхнеторецкого работал снайпер террористов.
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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Главред Главред  ·  27.01.18, 18:47 В районе Верхнеторецкого огонь по позициям сил АТО вел вражеский снайпер.
ИС ИС  ·  27.01.18, 19:00 Соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, как и накануне, не наблюдается. Сегодня боевики российско-оккупационных группировок совершили 1 обстрел позиций украинский военных, сообщает пресс-центр…
Голос.UA Голос.UA  ·  27.01.18, 19:05 С начала суток 27 января боевики один раз обстреляли украинские позиции в районе проведения антитеррористической операции, в результате чего погиб один военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО…
АТН АТН  ·  27.01.18, 19:06 По состоянию на 18:00 субботы, боевики один раз открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб в результат
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  27.01.18, 19:24 К сожалению, 27 января боевые действия в Донбассе не прошли без потерь со стороны ВСУ.
Факты Факты  ·  27.01.18, 19:29 Это был единственный обстрел позиций ВСУ со стороны боевиков в течение дня
Экономические Известия Экономические Известия  ·  27.01.18, 19:45 С начала суток по состоянию на 18.00 27 января 2018 года незаконные вооруженные формирования один раз открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий погиб в результате…
РБК Украина РБК Украина  ·  27.01.18, 19:55 С начала суток, 27 января 2018 года, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе по состоянию на 18:00 осуществили один обстрел позиций Вооруженных Сил Украины, в результате чего погиб украинский военнослужащий.…
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 21:17 Одни украинский военный погиб от пули снайпера в зоне АТО за минувшие сутки.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.01.18, 21:32 При выполнении служебно-боевой задачи 27 января погиб боец батальона имени генерала Кульчицкого.
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