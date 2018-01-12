Депутат ВР подал документы на покупку 25% акций "Проминвестбанка"

Нацбанк еще не получал от нардепа Максима Микитася документов на покупку доли в "Проминвестбанке".Антимонопольный комитет Украины получил документы от народного депутата от «Воли народа» Максима Микитася на покупку 25% акций "Проминвестбанка" (ПИБ). Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Комитет начал дело о концентрации на рынке банковских услуг.

В то же время в пресс-службе Национального банка Украины "Українським новинам" заявили, что еще не получали от Микитася документов на покупку доли в "Проминвестбанке".

НБУ обратил внимание, что приобретени существенного участия в банке без его согласования не допускается.

Депутат Одесского облсовета предложил детективу НАБУ $500 тыс. взятки

"Проминвестбанк" один из крупнейших в Украине по размеру активов. Сейчас более 99% акций ПИБ принадлежит российскому государственному "Внешэкономбанку".

В мае 2017 года Микитась уже подавал заявку на приобретение "Проминвестбанка" вместе с бизнесменом Павлом Фуксом, но ее отклонил Нацбанк.