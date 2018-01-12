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Депутат ВР подал документы на покупку 25% акций "Проминвестбанка"

Депутат ВР подал документы на покупку 25% акций "Проминвестбанка" (4 новости)

«Это вторая попытка депутата купить дочку ВЭБ. »

Нацбанк еще не получал от нардепа Максима Микитася документов на покупку доли в "Проминвестбанке".Антимонопольный комитет Украины получил документы от народного депутата от «Воли народа» Максима Микитася на покупку 25% акций "Проминвестбанка" (ПИБ). Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Комитет начал дело о концентрации на рынке банковских услуг.

В то же время в пресс-службе Национального банка Украины "Українським новинам" заявили, что еще не получали от Микитася документов на покупку доли в "Проминвестбанке".

НБУ обратил внимание, что приобретени существенного участия в банке без его согласования не допускается.

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"Проминвестбанк" один из крупнейших в Украине по размеру активов. Сейчас более 99% акций ПИБ принадлежит российскому государственному "Внешэкономбанку".

В мае 2017 года Микитась уже подавал заявку на приобретение "Проминвестбанка" вместе с бизнесменом Павлом Фуксом, но ее отклонил Нацбанк.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.01.18, 16:03 Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает возможность покупки депутатом Верховной Рады Максимом Микитасем 25% акций Проминвестбанка (Киев), сообщила пресс-служба АМКУ.
Новое Время Новое Время  ·  12.01.18, 16:55 Антимонопольный комитет (АМКУ) получил документы от депутата Верховной Рады Максима Микитася (внефракционный) на покупку 25% акций Проминвестбанка (ПИБ).
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.01.18, 18:00 Это вторая попытка депутата купить "дочку" ВЭБ. 
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