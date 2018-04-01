Дерево упало на два автомобиля, припаркованных в центре Киева

В воскресение, 1 апреля, на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева дерево упало на два припаркованных автомобиля. Об этом сообщает «112 Украина».
Как сообщается, от сильных порывов ветра обломались большие ветки старого дерева и упали на автомобили Dacia и Honda. В результате инцидента пострадавших нет, однако машины получили механические повреждения. На место происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Обновлено в 20:29 В Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля. Об этом с места события сообщает "112 Украина". Отмечается, что обвалились ветки старого дерева. В результате инцидента пострадавших нет, однако автомобили Dacia и Honda получили повреждения –…
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