Дерево упало на два автомобиля, припаркованных в центре Киева (6 новостей и 1 видео) «В Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля»

В воскресение, 1 апреля, на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева дерево упало на два припаркованных автомобиля. Об этом сообщает «112 Украина».

Как сообщается, от сильных порывов ветра обломались большие ветки старого дерева и упали на автомобили Dacia и Honda. В результате инцидента пострадавших нет, однако машины получили механические повреждения. На место происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Обновлено в 20:29 В Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля. Об этом с места события сообщает "112 Украина". Отмечается, что обвалились ветки старого дерева. В результате инцидента пострадавших нет, однако автомобили Dacia и Honda получили повреждения –…

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