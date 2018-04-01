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Происшествия
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 22:18
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Дерево упало на два автомобиля, припаркованных в центре Киева

Дерево упало на два автомобиля, припаркованных в центре Киева (6 новостей и 1 видео)

«В Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля»

В воскресение, 1 апреля, на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева дерево упало на два припаркованных автомобиля. Об этом сообщает «112 Украина».

Как сообщается, от сильных порывов ветра обломались большие ветки старого дерева и упали на автомобили Dacia и Honda. В результате инцидента пострадавших нет, однако машины получили механические повреждения. На место происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Обновлено в 20:29 В Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля. Об этом с места события сообщает "112 Украина". Отмечается, что обвалились ветки старого дерева. В результате инцидента пострадавших нет, однако автомобили Dacia и Honda получили повреждения –…

Изменение правил в сфере парковки: автомобили разрешили эвакуировать
Изменение правил в сфере парковки: автомобили разрешили эвакуировать

Обновлено в 22:18

ФОТО К НОВОСТИ: «Дерево упало на два автомобиля, припаркованных в центре Киева»
Фото В центре Киева дерево рухнуло на два автомобиля
Фото В центре Киева дерево упало на два автомобиля (ФОТО, ВИДЕО)
Фото В Киеве почти одновременно несколько деревьев упали на авто
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  01.04.18, 17:28 В Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля. Об этом с места события сообщает корреспондент телеканала "112 Украина". Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  01.04.18, 20:08 В Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля.
Голос.UA Голос.UA  ·  01.04.18, 20:29 В Киеве на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля. Об этом с места события сообщает "112 Украина". Отмечается, что обвалились ветки старого дерева. В результате инцидента пострадавших…
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Дерево упало на два автомобиля, припаркованных в центре Киева

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