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Экономика и финансы
Фокус Фокус · · Обновлено в 00:58
· Россия · Чиновники
&quot;Деревянная&quot; криптовалюта: Россия разрабатывает виртуальные деньги для избежания санкций – СМИ

"Деревянная" криптовалюта: Россия разрабатывает виртуальные деньги для избежания санкций – СМИ (9 новостей)

«Путин поручил государственным учреждениям работать над "крипторублем"»

Российские чиновники разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Financial Times, передает Украинская правда.

Президент России Владимир Путин поручил государственным учреждениям работать над "крипторублем".

Криптовалюта станет еще одним способом для проведения финансовых операций в рублях и избежания санкций, которые ограничивают возможности финансирования страны.

FT подчеркивает, что Россия еще далека от выпуска "крипторубля". Однако он поможет противостоять попыткам США препятствовать российской экономике.

В США спрогнозировали, как Россия воевала бы с равным ей противником
В США спрогнозировали, как Россия воевала бы с равным ей противником

Работа над созданием собственной криптовалюты в России происходит на фоне того, что в США американские регуляторы и законодатели пытаются понять финансовую технологию цифровых валют, которая сейчас переживает свой активный рост.

Регуляторы предупредили инвесторов, что цифровые валюты подлежат федеральному финансовому регулированию и призвали относиться к ним с осторожностью.

Обновлено в 00:58 Президент России Владимир Путин поручил государственным учреждениям работать над “крипторублем”.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Деревянная" криптовалюта: Россия разрабатывает виртуальные деньги для избежания санкций – СМИ»
Фото "Деревянная" криптовалюта: Россия разрабатывает виртуальные деньги для избежания санкций – СМИ
Фото РФ разрабатывает "крипторубль", чтобы избежать санкций, – СМИ
Фото Россия задумалась о создании "крипторубля" для обхода санкций - FT
Фото Путин приказал разработать "крипторубль" для избежания санкций – СМИ
Фото Путин приказал разработать "крипторубль" для избежания санкций – СМИ
Фото Россия создаст крипторубль для обхода западных санкций
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Украинская правда Украинская правда  ·  02.01.18, 21:08 Российские чиновники разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций.
ТСН ТСН  ·  02.01.18, 21:37 Путин поручил государственным учреждениям работать над "крипторублем".
Новое Время Новое Время  ·  02.01.18, 21:56 Президент России Владимир Путин поручил начать работу над созданием "крипторубля" для обхода западных санкций, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в Москве.
УНН УНН  ·  02.01.18, 22:14 Как повидмилы источника FT, президент РФ Владимир Путин приказал правительственным учреждениям работать над разработкой "крипторубля", который в будущем сможет предоставить возможность проводить финансовые…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  02.01.18, 22:49 Планы России создать криптовалюту объявлены в то время, как регуляторы и законодатели США пытаются постичь эту финансовую технологию, которая сейчас переживает бум.
Сегодня Сегодня  ·  02.01.18, 23:42 Криптовалюта станет еще одним способом для проведения финансовых операций в рублях. Российские чиновники разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций.Об этом сообщает Financial…
Телеграф Телеграф  ·  03.01.18, 00:58 Президент России Владимир Путин поручил государственным учреждениям работать над “крипторублем”.
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