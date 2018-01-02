&quot;Деревянная&quot; криптовалюта: Россия разрабатывает виртуальные деньги для избежания санкций – СМИ

"Деревянная" криптовалюта: Россия разрабатывает виртуальные деньги для избежания санкций – СМИ (9 новостей) «Путин поручил государственным учреждениям работать над "крипторублем"»

Российские чиновники разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Financial Times, передает Украинская правда.

Президент России Владимир Путин поручил государственным учреждениям работать над "крипторублем".

Криптовалюта станет еще одним способом для проведения финансовых операций в рублях и избежания санкций, которые ограничивают возможности финансирования страны.

FT подчеркивает, что Россия еще далека от выпуска "крипторубля". Однако он поможет противостоять попыткам США препятствовать российской экономике.

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Работа над созданием собственной криптовалюты в России происходит на фоне того, что в США американские регуляторы и законодатели пытаются понять финансовую технологию цифровых валют, которая сейчас переживает свой активный рост.

Регуляторы предупредили инвесторов, что цифровые валюты подлежат федеральному финансовому регулированию и призвали относиться к ним с осторожностью.

Обновлено в 00:58 Президент России Владимир Путин поручил государственным учреждениям работать над “крипторублем”.