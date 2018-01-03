  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Десять украинских моряков "застряли" в Сирии из-за ареста судна
Общество
Униан Униан · · Обновлено в 02:17
· Долг · Сирия
Десять украинских моряков "застряли" в Сирии из-за ареста судна

Десять украинских моряков "застряли" в Сирии из-за ареста судна (14 новостей)

«У украинцев забрали документы и не дают покинуть порт»

Украинцы не могут вернуться на родину, так как капитан порта не дает разрешение покинуть борт судна, так как неуправляемое оно создает прямую угрозу судоходству и экологии.

Обновлено в 02:03 Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя проектов одесской благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко.

Обновлено в 02:17 В херсонской компании, которая нанимала моряков, сообщили, что предыдущий экипаж почти 2 года не получал зарплату, а само судно Starshina Derov N. G находится в плохом техническом состоянии и арестовано за долги судовладельца/оператора по иску третьего лица. Кроме того, судовладельцу грозят санкции за неоднократные заходы в оккупированный Крым.

ФОТО К НОВОСТИ: «Десять украинских моряков "застряли" в Сирии из-за ареста судна»
Фото Украинские моряки "застряли" в порту Сирии
Фото В порту Сирии из-за долгов судовладельца застряли 10 украинских моряков
Фото Моряков из Украины обманом привезли в Сирию и закрепили за судном, бывавшем в оккупированный Крым
Фото Украинские моряки застряли в порту Сирии
Фото 10 украинских моряков не могут вернуться на родину из Сирии
Фото В Сирии на арестованном судне застряли десять украинских моряков
Фото В Сирии на арестованном судне "застряли" 10 украинских моряков
Фото Десять украинских моряков застряли на арестованном судне в Сирии, - благотворительная организация
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  03.01.18, 20:03 В сирийском порту Тартус на арестованном судне “застряли” 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.01.18, 20:52 Из-за долгов судовладельца члены экипажа не могут вернуться домой.
Новое Время Новое Время  ·  03.01.18, 21:17 В Сирии арестовали судно с экипажем, в том числе и с 10 украинцами
Facenews Facenews  ·  03.01.18, 21:32 В Сирии в порту Тартус на арестованном судне "застряли" 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца, сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя проектов благотворительной…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  03.01.18, 21:35 В Сирии в порту Тартус на арестованном судне "застряли" 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца. Об этом сообщил руководитель проектов благотворительной…
Украинская правда Украинская правда  ·  03.01.18, 23:27 В Сирии в порту Тартус на арестованном судне находятся 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.01.18, 23:57 В Сирии в порту Тартус на арестованном судне находятся 10 украинских моряков. Они не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца, сообщил руководитель проектов одесской благотворительной организации…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  04.01.18, 00:30 В Сирии в порту Тартус на арестованном из-за долгов судне застряли десять украинских моряков. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя проектов благотворительной организации Фонд помощи морякам…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.01.18, 00:54 В сирийском порту Тартус на арестованном судне застряли десять украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.
ТСН ТСН  ·  04.01.18, 01:44 У украинцев забрали документы и не дают покинуть порт.
Сегодня Сегодня  ·  04.01.18, 02:03 В Сирии в порту Тартус на арестованном судне находятся 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя проектов…
Канал 112 Канал 112  ·  04.01.18, 02:17 Руководитель проектов благотворительной организации помощи морякам из Одессы Андрей Шевченко сообщил о том, что десять украинских моряков, находящихся на судне в сирийском порту Тартус, не могут вернуться…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Разлагали Украину: в Киеве накрыли киностудию пропагандистов Кремля

Разлагали Украину: в Киеве накрыли киностудию пропагандистов Кремля
В прошлом году в столице зафиксировали 24 температурных рекорда

В прошлом году в столице зафиксировали 24 температурных рекорда
Десять украинских моряков &quot;застряли&quot; в Сирии из-за ареста судна

Десять украинских моряков "застряли" в Сирии из-за ареста судна
Ирландский футболист проиграл матч английскому клубу, но выиграл в лотерею миллион евро

Ирландский футболист проиграл матч английскому клубу, но выиграл в лотерею…
Игра Престолов: в Британии выпустят марки с изображением героев сериала

Игра Престолов: в Британии выпустят марки с изображением героев сериала
&quot;Я такого сына строгать не буду&quot;. В сети возмутились из-за гомофобного номера новогоднего &quot;Квартала-95&quot;

"Я такого сына строгать не буду". В сети возмутились из-за…
На пробное ВНО можно будет зарегистрироваться уже с 9 января

На пробное ВНО можно будет зарегистрироваться уже с 9 января
В Дании украли бутылку русской водки стоимостью 1,1 млн евро

В Дании украли бутылку русской водки стоимостью 1,1 млн евро
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Чего ждать от Путина в 2018 году

Чего ждать от Путина в 2018 году
Грушу надо сушить 30 лет

Грушу надо сушить 30 лет
В Иерусалиме нашли 3-тысячелетнюю печать библейского правителя

В Иерусалиме нашли 3-тысячелетнюю печать библейского правителя
Сериал &amp;quot;Шерлок&amp;quot; получил женскую версию

Сериал "Шерлок" получил женскую версию
Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге

Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
Магнитные бури сегодня: прогноз на 4 января

Магнитные бури сегодня: прогноз на 4 января
Поліція нагородила чотирьох харків&#039;ян за знешкодження нападника на «Укрпошту»

Поліція нагородила чотирьох харків'ян за знешкодження нападника на «Укрпошту»
Несколько освобожденных на Донбассе заложников отказались от лечения из-за повышенного внимания СМИ

Несколько освобожденных на Донбассе заложников отказались от лечения из-за повышенного…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.