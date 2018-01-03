Десять украинских моряков "застряли" в Сирии из-за ареста судна (14 новостей) «У украинцев забрали документы и не дают покинуть порт»

Украинцы не могут вернуться на родину, так как капитан порта не дает разрешение покинуть борт судна, так как неуправляемое оно создает прямую угрозу судоходству и экологии.

Обновлено в 02:03 Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя проектов одесской благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко.

Обновлено в 02:17 В херсонской компании, которая нанимала моряков, сообщили, что предыдущий экипаж почти 2 года не получал зарплату, а само судно Starshina Derov N. G находится в плохом техническом состоянии и арестовано за долги судовладельца/оператора по иску третьего лица. Кроме того, судовладельцу грозят санкции за неоднократные заходы в оккупированный Крым.