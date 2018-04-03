  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Детектив НАБУ на автомобиле сбил пешехода в Киеве
Политика
Facenews Facenews · · Обновлено в 19:21
· Национальное антикоррупционное бюро · Автомобили · Пресс-служба · Апрель · Автомобиль
Детектив НАБУ на автомобиле сбил пешехода в Киеве

Детектив НАБУ на автомобиле сбил пешехода в Киеве (6 новостей)

«Пострадавший находится в больнице»

Ночью 2 апреля в Киеве детектив Национального антикоррупционного бюро на автомобиле сбил человека.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход", - сказали в пресс-службе. Сейчас пострадавший находится в больнице. Сотрудник НАБУ сотрудничает со следствием. Экспертиза показала, что водитель управлял транспортным средством в трезвом состоянии.

Обновлено в 17:56 Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход", - сказали в пресс-службе. Сейчас пострадавший находится в больнице. Сотрудник НАБУ сотрудничает со следствием. Экспертиза показала, что…

Обновлено в 19:21 ДТП произошло ночью 2 апреля.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Хвиля Хвиля  ·  03.04.18, 15:30 Детектив Национального антикоррупционного бюро на автомобиле сбил человека в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщили в НАБУ. «В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником…
Обозреватель Обозреватель  ·  03.04.18, 15:37 Пострадавший находится в больнице
Апостроф Апостроф  ·  03.04.18, 16:27 В понедельник, 2 апреля, ночью детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на автомобиле сбил человека в Киеве.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  03.04.18, 19:21 Детектив Национального антикоррупционного бюро на автомобиле сбил человека в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НАБУ.«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Россия активизировала проект &quot;Бессарабия&quot; - СБУ

Россия активизировала проект "Бессарабия" - СБУ
Детектив НАБУ на автомобиле сбил пешехода в Киеве

Детектив НАБУ на автомобиле сбил пешехода в Киеве
МИД Польши осудил сожжение флага под посольством в Киеве и выразил протест. Климкин назвал акцию &quot;провокацией&quot;

МИД Польши осудил сожжение флага под посольством в Киеве и…
Профильный комитет в Раде высказался за отставку Супрун

Профильный комитет в Раде высказался за отставку Супрун
Активиста Евромайдана задержали по подозрению в причастности к убийству &quot;беркутовцев&quot;

Активиста Евромайдана задержали по подозрению в причастности к убийству "беркутовцев"
Саакашвили проиграл в Украине все суды по статусу беженца

Саакашвили проиграл в Украине все суды по статусу беженца
&quot;Профашистский переворот&quot; и &quot;российский Крым&quot;: Украина возмущена заявлениями болгарского политика

"Профашистский переворот" и "российский Крым": Украина возмущена заявлениями болгарского политика
НАТО отказало в визах дипломатам РФ, назначенным вместо высланных

НАТО отказало в визах дипломатам РФ, назначенным вместо высланных
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В зоне АТО ранен военный

В зоне АТО ранен военный
Польское госагентство ARP договорилось о выкупе у Таруты Gdańsk Shipyard и GSG Towers

Польское госагентство ARP договорилось о выкупе у Таруты Gdańsk Shipyard…
Во время обстрелов боевиков был ранен украинский боец. Хроника АТО

Во время обстрелов боевиков был ранен украинский боец. Хроника АТО
84-летняя звезда сериала &amp;quot;Династия&amp;quot; Коллинз в купальнике продемонстрировала стройные ноги

84-летняя звезда сериала "Династия" Коллинз в купальнике продемонстрировала стройные ноги
СБУ задержала крымского депутата, который работал на оккупационную власть

СБУ задержала крымского депутата, который работал на оккупационную власть
120 тысяч долларов нужны для спасения Матвейчика

120 тысяч долларов нужны для спасения Матвейчика
Украинский баскетболист умер в возрасте 30 лет

Украинский баскетболист умер в возрасте 30 лет
СБУ раскрыла теракт возле канала &amp;quot;Эспрессо&amp;quot;, во время которого пострадал нардеп Мосийчук - Грицак

СБУ раскрыла теракт возле канала "Эспрессо", во время которого пострадал…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.