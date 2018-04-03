Детектив НАБУ на автомобиле сбил пешехода в Киеве

Ночью 2 апреля в Киеве детектив Национального антикоррупционного бюро на автомобиле сбил человека.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход", - сказали в пресс-службе. Сейчас пострадавший находится в больнице. Сотрудник НАБУ сотрудничает со следствием. Экспертиза показала, что водитель управлял транспортным средством в трезвом состоянии.

Обновлено в 17:56 Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детектив НАБУ стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал пешеход", - сказали в пресс-службе. Сейчас пострадавший находится в больнице. Сотрудник НАБУ сотрудничает со следствием. Экспертиза показала, что…

Обновлено в 19:21 ДТП произошло ночью 2 апреля.