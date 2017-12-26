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Украина
Фокус Фокус · · Обновлено в 11:00
· Национальное антикоррупционное бюро · Коррупция · Журналист · Укроборонпром
Детективы НАБУ начали расследование предполагаемой коррупции в «Укроборонпроме», – СМИ

Детективы НАБУ начали расследование предполагаемой коррупции в «Укроборонпроме», – СМИ (6 новостей)

«НАБУ расследует манипуляции с контрактами Укроборонпрома»

НАБУ расследует манипуляции с контрактами Укроборонпрома. Об этом написал журналист Аскольд Крушельницкий в статье для Foreign Policy, передает Голос Америки.

В отчете НАБУ за 2017 год указано, что в Укроборонпроме осуществлялись манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для самолета Ан-32 Минобороны Ирака.

"В документе идет речь о расследовании НАБУ деятельности двух чиновников Укрспецэкспорта, подразделения концерна, которое занимается экспортом оружия, а также гражданина Индии, который проживает в Киеве и, по сообщениям, перевел около $6 млн на банковский счет компании Paramount General Trading из ОАЭ" , – говорится в статье.

Компания из ОАЭ должна была предоставить запчасти, но, по данным следствия, ничего не поставляла, и запчасти были предоставлены из существующих запасов Укроборонпрома.

"Банковские счета были использованы должностными лицами Укрспецэкспорта для проведения коррупционных действий, связанных со средствами криминального происхождения", – пишет издание со ссылкой на НАБУ.

"Отчет НАБУ свидетельствует, что деньги со счета Paramount General Trading переводились в другие компании и на ряд банковских счетов. $140 тысяч выплаты были переведены на счет в банк Wells Fargo, который принадлежал компании Aragon International Petroleum, конечным владельцем которого выступила дочь одного из руководителей Укрспецэкспорта", – говорится в документах, на которые ссылается журналист.

В отчете также указывается, что эта дочь имела другой счет в банке ABN AMRO в Нидерландах, на который было переведено $140 тысяч.

НАБУ подозревает, что деньги переводились и на счета другой дочери руководителя, которая является гражданкой США.

"Полиция и прокуратура расследовали контракт на поставку запчастей в Ирак, но компании и чиновники не обнаружили нарушений", – заявила она.

"Большинство из этих обвинений – ложные", – подчеркнул представитель администрации президента Украины в комментарии изданию.

Обновлено в 11:00 В государственном концерне "Укроборонпром" заявили Foreign Policy, что многие из обвинений в коррупции со стороны Национального антикоррупционного бюро являются частью пропаганды в рамках гибридной войны России против Украины.

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Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.17, 07:20 НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома".
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.12.17, 07:49 В отчете НАБУ, составленном в 2017 году, говорится, что в Укроборонпроме осуществлялись манипуляции с контрактом на $39 млн на поставку запчастей для Антонова AN-32 министерству обороны Ирака
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.12.17, 09:15 НАБУ расследует манипуляции с контрактами «Укроборонпрома».
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  26.12.17, 11:00 В государственном концерне "Укроборонпром" заявили Foreign Policy, что многие из обвинений в коррупции со стороны Национального антикоррупционного бюро являются частью пропаганды в рамках гибридной…
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