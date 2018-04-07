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Детская порнография в Ватикане: арестован дипломат

Детская порнография в Ватикане: арестован дипломат (4 новости)

«Мужчина работал в посольстве США»

Сотрудника американского посольства обвинили в распространении детской порнографии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Детская порнография в Ватикане: арестован дипломат»
Фото В Ватикане за детскую порнографию арестовали дипломата
Фото В Ватикане за детскую порнографию арестовали дипломата
Фото Детская порнография в Ватикане: арестован дипломат
Фото Дипломата из США арестовали в Ватикане
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ТСН ТСН  ·  07.04.18, 17:44 Мужчина работал в посольстве США.
Униан Униан  ·  07.04.18, 18:33 Мужчина работал в посольстве США.
Фокус Фокус  ·  07.04.18, 19:53 В Ватикане арестовали дипломата по подозрению в нарушении законов о детской порнографии. Монсеньор Карло Альберто Капелла работал в посольстве США, сообщает Reuters.  В прошлом году Госдепартамент…
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