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Украина
Гордон Гордон · · Обновлено в 10:04
· Музыка
Дэвид Бекхэм представил свой бренд под музыку украинской группы &quot;ДахаБраха&quot; (Видео)

Дэвид Бекхэм представил свой бренд под музыку украинской группы "ДахаБраха" (Видео) (8 новостей и 1 видео)

«Бренд экс-футболиста займется мужской продукцией по уходу за кожей и волосами»

Экс-футболист Дэвид Бекхэм запустил собственный бренд мужской косметики House 99. Об этом бывший капитан сборной Англии написал в своем Instagram. House 99 специализируется на продуктах для мужчин по уходу за лицом и волосами. В рекламном ролике, в котором снялся и Бекхэм, использовали композицию украинской группы "ДахаБраха" Sho Z-Pod Duba. Арт-менеджер музыкантов Ирина Горбань рассказала "Громадському", что переговоры и улаживание формальностей по использованию трека продлились около полугода."ДахаБраха" украинскиая этно-хаос группа, была сформирована Владом Троицким в театре "Дах". На счету команды пять отдельных альбомов ("На добраніч", "Ягудки", "На межі", "Light" и "Шлях").

Обновлено в 10:04 По мнению создателей ролика трек Sho Z-Pod Duba украинской группы идеально подошел для рекламы продукции House 99 по уходу за лицом и волосами.

Обновлено в 10:04 Британский футболист Дэвид Бекхэм использовал украинскую песню в рекламе своего бренда.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дэвид Бекхэм представил свой бренд под музыку украинской группы "ДахаБраха" (Видео)»
Фото Дэвид Бекхэм представил свой бренд под музыку украинской группы "ДахаБраха" (Видео)
Фото Бекхэм запустил собственный бренд под музыку "ДахаБраха". Видео
Фото "Шо з-пiд дуба": Бекхэм использовал песню украинской группы в рекламе своего бренда
Фото Бекхем использовал трек "ДахаБраха" в рекламе своего бренда
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  10.01.18, 07:50 Бренд экс-футболиста займется мужской продукцией по уходу за кожей и волосами.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  10.01.18, 08:20 Песня "Шо з-под дуба" украинской этно-хаос группы "ДахаБраха" звучит в рекламном видеоролике бренда House 99 известного английского футболиста Дэвида Бекхэма, - сообщает LB
ForUm ForUm  ·  10.01.18, 09:21 Известный английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал рекламный видеоролик собственного бренда House 99, в котором звучит песня «Шо з-под дуба» украинской группы «ДахаБраха».В…
РБК Украина РБК Украина  ·  10.01.18, 09:45 Известный британский футболист Дэвид Бекхэм использовал одну из песен украинской группы "ДахаБраха" в рекламном ролике своей торговой марки House 99."Тот случай, когда ДБ i DB встречаются вместе! Музыка…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  10.01.18, 09:52 В видеоролике бренда “House 99” звучит песня "Что из-под дуба", которая ранее прозвучала в третьем сезоне сериала "Фарго".
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.18, 10:04 Экс-звезда футбола Дэвид Бекхем опубликовал в своем Instagram рекламу собственного бренда мужской косметики House 99. Для ролика он использовал трек украинской этно-хаос группы "ДахаБраха". По мнению…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 10:04 Британский футболист Дэвид Бекхэм использовал украинскую песню в рекламе своего бренда.
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Дэвид Бекхэм представил свой бренд под музыку украинской группы &amp;quot;ДахаБраха&amp;quot; (Видео)

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