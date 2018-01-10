Дэвид Бекхэм представил свой бренд под музыку украинской группы &quot;ДахаБраха&quot; (Видео)

Дэвид Бекхэм представил свой бренд под музыку украинской группы "ДахаБраха" (Видео) (8 новостей и 1 видео) «Бренд экс-футболиста займется мужской продукцией по уходу за кожей и волосами»

Экс-футболист Дэвид Бекхэм запустил собственный бренд мужской косметики House 99. Об этом бывший капитан сборной Англии написал в своем Instagram. House 99 специализируется на продуктах для мужчин по уходу за лицом и волосами. В рекламном ролике, в котором снялся и Бекхэм, использовали композицию украинской группы "ДахаБраха" Sho Z-Pod Duba. Арт-менеджер музыкантов Ирина Горбань рассказала "Громадському", что переговоры и улаживание формальностей по использованию трека продлились около полугода."ДахаБраха" украинскиая этно-хаос группа, была сформирована Владом Троицким в театре "Дах". На счету команды пять отдельных альбомов ("На добраніч", "Ягудки", "На межі", "Light" и "Шлях").

Обновлено в 10:04 По мнению создателей ролика трек Sho Z-Pod Duba украинской группы идеально подошел для рекламы продукции House 99 по уходу за лицом и волосами.

Обновлено в 10:04 Британский футболист Дэвид Бекхэм использовал украинскую песню в рекламе своего бренда.